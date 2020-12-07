▲美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐，手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃。（圖／寒武紀）

美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐 手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃

因為是手抓海鮮的吃法，所以店內有專屬設計的「圍兜兜」，上面有雙面膠可以撕開，貼在衣服上就OK啦！

「洋洋灑灑」的耶誕四人套餐，除了有一隻完整的帝王蟹之外，還有鍋物、炙烤澳洲和牛排可以品嚐！

然後還有滿滿的配菜加上飲料甜點，四人特價6880元～～

這「耶誕跨年好食鉅獻四人套餐」會不會太超值了啦！這份量，5～6人吃都綽綽有餘了！

餐前蝦餅，搭配泰式綠色辣醬，吃起來鮮脆開胃！

餐前的麵包很有特色，帶著菠蘿脆皮的餐包裡面裹著奶油，吃起來有點類似吐司的口感，大人小孩都愛吃～～

另外，附餐可以從越光米飯和奶油義大利麵裡面擇一。

包子爸大推奶油義大利麵，濃郁的奶油白醬，搭配恰到好處還帶著麵心的義大利麵，還有香煎培根和現刨起司，好好吃！

起司薯條超級好吃，現融香濃的起司裹著金黃爽脆的薯條實在太搭！

水牛城辣雞翅沒有想像中的辣，口味很親民，雞翅也炸到外酥內嫩，醬汁酸酸甜甜，微微的辣，很提味～

炸蔬菜天婦羅，炸野菇很夠水準，搭配蕃茄醬跟奶油塔塔醬很對味，夠脆，夠香，超涮嘴！

這道秋葵濃湯很特別，帶著類似墨西哥辣椒的那種辛香味，酸酸辣辣，又吃的到熬煮到略為軟爛的秋葵，據說是很正宗的美式湯品，挺好喝～～

南瓜濃湯真的很濃郁，南瓜香很迷人，入口滑順，小朋友好喜歡！

凱薩沙拉也很對味，吃這麼多海鮮和烤肉，不來點生菜沙拉均衡一下怎麼可以～～哈！

「紅唇蟹 KISS CRAB」的耶誕四人套餐可以選擇四杯飲料，從菜單上洋洋灑灑的飲料單上挑選四杯，喝完不能續杯，不過杯子都超大，可以說是巨無霸SIZE的飲料～～～