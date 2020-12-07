▲美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐，手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃。（圖／寒武紀）

美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐 手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃

真的超級超級霸氣！一大個鐵桶就這樣上桌，然後一口氣把滿滿的巨無霸螃蟹海鮮連醬汁一股腦的倒入大盤內～～～超級震撼！

包子爸選擇的是「奶油明太子」醬汁，主廚事先先將奶油醬汁裹滿生猛海鮮，然後在上桌之時，再帥氣的灑上滿滿滿的明太子～～～～量真的非常多！明太子控絕對會HIGH～～～

這手抓海鮮桶真心CP值太高，內容物太強大！

讓我們列出裡面到底有什麼好料～～～

北海道帝王蟹 1隻 智利雪蟹 2隻 南美甜白蝦 4隻 根島生態蝦 4隻 野生海大蝦 4隻 南洋小草蝦 4隻 紐西蘭貽貝 4隻 澎湖小卷 8隻

這絕對是海鮮的全明星陣容，星光閃閃，有夠強大！

海鮮中的霸主，一定是帝王蟹的啊！！！

四人套餐要價6880元，要知道，許多海產餐廳一隻活體帝王蟹隨便都要價破萬，紅唇蟹 KISS CRAB 這個定價是不是超級佛心呢！

而且除了帝王蟹之外，還有包子爸剛剛列出「滿滿一大桶」的猛料，誰敢說不超值啦！

剝帝王蟹腳絕對是最療癒的事情，把蟹腳肉剝出來一大長條的一瞬間，實在是有夠興奮！

各式鮮蝦、紐西蘭貽貝、澎湖小卷，在海鮮桶裡雖然扮演的是配角（主角帝王蟹跟雪蟹太強大了）但同樣非常好吃唷！

看看這兩隻超肥美的智利雪蟹，裹滿了濃郁的奶油明太子醬汁，捧在手中重量感十足～～～

喜歡吃海鮮啃螃蟹的朋友，看到這種等級的大螃蟹，一定會嗨的啦！

頂級炙燒

頂級炙燒澳洲和牛紐約客牛排 14oz

炙燒頂級荷蘭雪紋松阪豚 10oz

炙烤燒肉的部份會有專人桌邊服務，在鐵盤上用卡式瓦斯爐炙烤，牛排肥美的油花在鐵盤上滋滋作響，讓人食指大動啊！