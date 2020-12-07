▲美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐，手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃。（圖／寒武紀）

美式手抓海鮮！耶誕跨年超高CP值四人套餐 手抓北海道帝王蟹、炙烤澳洲和牛超澎湃

頂級的澳洲和牛威力非同小可，口感鮮嫩程度直逼日本A5和牛，紐約客的部位油脂分佈均勻，吃起來Q彈，可以說是非常好吃！身為肉控的包子爸把關，代表這澳洲和牛絕對有它厲害之處！

搭配炙燒牛排，「紅唇蟹 KISS CRAB」準備了四種佐料沾醬～～

其中有黑胡椒蘑菇、現炸蒜片、現熔起司、和風洋蔥～

每一種風味都可以獨當一面！

包子爸覺得澳洲和牛跟現熔起司還有黑胡椒蘑菇醬特別搭，尤其是跟起司醬，能最大限度的引出澳洲和牛油潤入口即化的風味！

這頂級的「荷蘭雪紋松阪豚」也不是蓋的！

因為切的夠厚，所以每一塊吃起來都紮實Q脆，松阪豬最大的魅力就在於越嚼越香的肉感和彈性，讓人一吃上癮～～

季節螃蟹海鮮鍋：

智利雪蟹 1隻

南美甜白蝦 8尾

馬蹄蛤 6個

紐西蘭貽貝 8個

高麗菜、青江菜、玉米

「紅唇蟹 KISS CRAB」很貼心，除了滿滿超大份量的手抓海鮮盤、炙烤牛排之外，還附上了一大鍋和風螃蟹海鮮鍋，加入了一整隻「智利雪蟹」熬煮，還有滿滿的鮮蝦、貝類～～

吃大量的海鮮，想換換口味，還有熱湯可以喝，而且燉煮了海鮮的湯頭超鮮美，水煮川燙的海鮮也別有滋味，值得一試～～～

「蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡白葡萄酒」口味屬於偏甜的那一類，氣泡感綿密品嚐起來頗為解膩，搭配手抓海鮮一起飲用，十分過癮！！

最後的甜點可以5選4～～

最後包子爸選擇了：

焦糖烤布蕾、頂級巧克力蛋糕、提拉米蘇、芋香紫米粥

甜點整體的風味都不錯，尤其巧克力蛋糕真的蠻好吃的～～

頭上一直帶著「紅唇蟹」草帽不肯拿下來的小薯條超愛吃他們家的烤布蕾，一直吃停不下來～～哈哈！

原文自《寒武紀》