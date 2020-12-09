Merry Xmas！特搜2020全台聖誕樹、聖誕市集、聖誕活動　一起來過溫馨的聖誕節吧！

叮叮噹、叮叮噹、鈴聲多響亮～每年的聖誕節，各地都有精彩的耶誕裝置跟活動，提醒大家聖誕節即將到來。今年全台各地有哪裡在舉辦耶誕活動呢？小編一次整理給你！

新北板橋—新北歡樂耶誕城

今年「2020新北歡樂耶誕城」十週年，特別打造限時52天的迪士尼耶誕盛宴，萬坪公園以廣受全球大小朋友喜愛的迪士尼公主系列打造童話森林，豐富的故事場景裝置藝術，包括貝兒、仙度瑞拉及白雪公主等，迪士尼公主躍上浪漫燈箱，更有主題快閃店，經典週邊商品陪伴大家度過2020。

地址：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場

活動時間：2020/11/13-2021/1/3

台北—繽紛耶誕玩台北

「繽紛耶誕玩台北」是每年必玩的節慶活動，集結台北15家百貨、4處特色商圈及多個特色店家，提供耶誕集章闖關各大百貨、商圈，給你百貨商圈特色店家提供的超多優惠，滿額消費憑證還可兌換限量耶誕好禮！更串聯合作百貨耶誕佈景，浪漫燈飾閃耀交織百貨街區，營造最歡樂的耶誕氛圍，從耶誕嗨到跨年！

地址：台北市信義區市府路1號

活動時間：2020/11/27-2021/1/3

桃園華泰名品城—聖誕村

20分鐘內就能從台北車站搭乘桃園機捷抵達「全台最大的露天Outlet」之稱的桃園華泰名品城逛街血拚。今年聖誕節一如既往地在全園區正點與半點時間飄下浪漫白雪，掛滿星星燈海，園區中央還有超可愛的水上幸福列車環繞著8米高的聖誕樹，商場內部有充滿童趣的禮物盒與胡桃鉗造景，還有聖誕老人跟可愛麋鹿等著發糖果給大家哦～

地址：桃園市中壢區春德路189號

活動時間：2020/11/20-2021/1/3

林口三井Outlet—熱帶水果渡假島

誰說聖誕節一定是寒冷的冰天雪地？今年三井Outlet將南半球熱帶水果渡假島搬到林口啦！穿越神秘果樹構成的閃耀夜光通道，一隻隻巨大水果鳥映入眼簾，可愛度爆棚！聖誕樹也是打造成熱帶感十足的海洋風，如此特別的造景一定要朝聖！

地址：新北市林口區文化三路一段356號

活動日期：2020/11/13-2021/02/26