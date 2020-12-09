Merry Xmas！特搜2020全台聖誕樹、聖誕市集、聖誕活動　一起來過溫馨的聖誕節吧！

桃園大江購物中心—聖誕薑餅城、501號聖誕市集

鄰近桃園高鐵站的「大江購物中心」今年聖誕節打造出北台灣最大的「聖誕薑餅城」，引進約20間快閃美食甜點、文創小物等，現場佈置成北歐耶誕村的氛圍，不論晴天雨天，都是適合逛街、吃飯的室內景點，更在12/19將有點燈儀式哦！

地址：桃園市中壢區中園路二段509號(地圖連結)

活動時間：即日起至2020/12/27（點燈儀式12/19）

桃園台茂購物中心—台茂耶誕嘉年華

台中新光三越—寶可夢耶誕樂園

每年聖誕節台中新光三越總會設計各種不同主題的聖誕樹與裝置藝術！今年聖誕節，新光三越打造了「寶可夢耶誕遊樂園」，6公尺高的聖誕樹搭配旋轉木馬聖誕樹，樹頂是寶貝球，聖誕樹旁邊有6尺高的巨型皮卡丘，另一旁還有小火龍熱氣球、寶可夢摩天輪。塞滿整個門口的遊樂園，繽紛的配色、歡樂的氣氛，可愛的裝置，一定要朝聖一下！

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號

活動日期：2020/11/20-2021/1/3

台中三井Outlet—戽斗恐龍探險島

今年台中三井OUTLET在造景上有別於傳統的聖誕元素，除了聖誕樹外，還打造了一座充滿熱帶島嶼風情的「戽斗恐龍探險島」，將聖誕節帶進侏儸紀世界。展場中更使用「地面繪」的技術，打造火山、海洋造景，搭上摩天輪從空中俯視就像與熱情暴龍置身火燙岩漿、與蛇頸龍悠游波濤汪洋之中，非常特別！非常適合帶孩子一起來逛逛，與有趣的戽斗恐龍一起拍照打卡吧！

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

活動日期：2020/11/13-2021/02/26