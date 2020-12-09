Merry Xmas！特搜2020全台聖誕樹、聖誕市集、聖誕活動　一起來過溫馨的聖誕節吧！

台南奇美博物館—奇美聖誕週末

今年奇美博物館以「聖誕老公公來了！」為主題，舉辦「奇美聖誕週末」，矗立在博物館前的聖誕樹高達13公尺！頂端高高掛著象徵希望與祝福的「伯利恆之星」，讓滿滿的希望能量陪伴大家度過一個溫馨快樂的聖誕節！周末除了有節慶濃厚的異國聖誕市集，更有戶外聖誕電影讓民眾在廣大草皮上輕鬆欣賞！館內展覽的部分，同樣以「希望」為主軸，精選來自世界各國象徵「希望」的珍貴館藏，讓動人的故事與永不放棄的精神待大家迎接充滿「希望」的2021年！

地址：台南市仁德區文華路二段66號

活動日期：2020/12/12(六)、12/13(日)、12/19(六)、12/20(日)

台南南紡購物中心—胡桃鉗的聖誕派對

台南的南紡購物中心這次聖誕活動也應景的舉辦在即將試營運的南紡A2館廣場，以12米高聖誕樹為中心的「胡桃鉗的聖誕派對」，還有超華麗的枴杖糖造型拱門、以及可愛的胡桃鉗娃娃圍繞、麋鹿及聖誕老人陪襯。繽紛華麗的造景，白天晚上都好拍！活動期間晚間六點至十點整點有燈光秀可以欣賞，周末以及評案業晚間七點與八點還有浪漫雪花秀，想感受唯美聖誕節就到台南南紡購物中心！

地址：台南市東區中華東路一段366號

活動日期：2020/11/02-2021/01/04

整點燈光秀：18:00-22:00；每週五六日及平安夜19:00、20:00有雪花秀

屏東公園島—聖誕村

屏東今年以追光之旅、極光聖誕村為主題，在公園島內布置10大裝置藝術，運用燈光藝術打造絢麗繽紛的「極光大道」，還有超萌北極熊公仔、滿天的浪漫星空隧道，整片夢幻藍色系燈海，唯美又浪漫！同時耶誕節周末期間還會舉辦耶誕市集，且今年規劃共有7天會飄下漫天的雪花，不用出國也能漫步在雪中。

地址：屏東縣屏東市公園路

活動日期：2020/11/27-2021/03/01

聖誕村下雪：11/27、12/19、12/20、12/24-12/27，每日17:00-21:00

聖誕村市集：12/24-12/27，每日16:00-22:00

原文自 《NOWnews 懶人包》