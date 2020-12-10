捷運忠孝敦化站｜體驗偽出國！復古咖啡廳兼酒吧　在與世隔絕的鄉村小屋享受慵懶時光

你能想像熱鬧的台北東區竟有與世隔的咖啡廳，隱匿在巷弄的COSTUMICE CAFÉ融合鄉村風與復古風情，每一隅都流露著文藝氣息，充滿綠意的庭院風景是東區最慵懶的角落。即便是過客，也會念念不忘與COSTUMICE CAFÉ的相遇。

彎進東區巷弄，這家美店應該許多人不陌生。COSTUMICE CAFÉ白天跟晚上有著相異的氣氛，咖啡廳會搖身一變化身成小酒館，在任何時段都能尋得我們的位置。咖啡廳座落在人潮密集的台北東區，但在此處我找不到任何一絲吵雜，似乎遠離了城市來到鄉間，鄉村風情的庭院散發慵懶的表情，那會讓你迅速著迷。

COSTUMICE CAFÉ靠近忠孝敦化站，地處靜謐巷弄，通常是慕名而來，一般來說少女們逛街不太會彎進來這條巷子。複合式經營，結合了咖啡館、餐廳與酒吧，能大口吃正餐，單純享受咖啡時光，或是入夜後的微醺。

COSTUMICE CAFÉ 提供咖啡外帶的服務，仔細一看，那是原始人鑽木取火的圖案，與咖啡店的風格巧妙搭調。

映入眼簾是寬闊的庭院，剎那間有置身在露營區的錯覺，雙腳踩在碎石上，掃視四周一片綠意，在午後的暖陽下慵懶的坐在戶外，是許多人在COSTUMICE CAFÉ呈現的模樣。

COSTUMICE CAFÉ 曾是西服訂製品牌，Costumice源於 Costume＋Customize兩種意思組合。

雖與東區街道只有一欄杆之隔，卻如兩個世界，踏入 COSTUMICE CAFÉ 時間靜止，情緒也跟著緩了。