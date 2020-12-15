精選台北「可麗露」6間名店！這家號稱全台北最好吃　甜點控必訪

不管是法式千層、馬卡龍又或是可麗露，每一款都各有所好，就是難以抵擋法式甜點的美味啊～今天本日的主角就是有著「天使之鈴」美名的可麗露！別看它小小一個不起眼，可是蘊藏著滿滿的法式甜點精髓啊！苦甜的酥脆外殼一口咬下，那猶如布丁般的口感，要我一口氣吃10個也不是問題，今天就為各位甜點控盤點6家台北必吃可麗露店，準備好排隊了嗎？

拉布可麗露 laboo.miaö

位於晴光市場內的「拉布可麗露 laboo.miaö」，店內一共販售三款尺寸的可麗露，除了招牌的可麗露之外，還有提供瑪德蓮以及手工小點。若第一次來不知道該選誰才好，建議可以選「伯爵茶」口味，濃郁伯爵茶在結合在外層脆脆的糖衣，略帶茶渣更增添多層次口感，只要一口伯爵茶的香氣便能久久不散啊～

【拉布可麗露 laboo.miaö】

地址：台北市中山區農安街2巷20之32號

貳玖甜室 29pâtisserie

怎麼能錯過號稱全台北最好吃的可麗露「貳玖甜室」呢！曾經吃了朋友買的一顆後就愛上他們家的口味了，雖然沒有實體店面只供預定取貨，但難買的程度決不是開玩笑，就連儂編曾經想定也訂不到只好作罷啊～貳玖甜室家的可麗露非常神奇，放隔晚也不會變濕軟依舊保有可麗露完美的口感，尤其是那曾經讓我魂牽夢縈的「大溪地香草」口味，更是讓人唇齒留香啊！

【貳玖甜室 29pâtisserie】

地址：台北市大安區和平東路三段212巷20號