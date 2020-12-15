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精選台北「可麗露」6間名店！這家號稱全台北最好吃　甜點控必訪

▲充滿焦糖香氣的可麗露是法式經典的迷人點心。（圖／貳玖甜室臉書）
文 : Bella儂儂

AM 藝食巴黎

▲（圖／AM 藝食巴黎臉書）

只接受預訂制的「AM 藝食巴黎」可是你想吃也不記得能吃到！其中，最出名的就是他們家的法式無菜單料理，可說是每一道都呈現了法式之美啊～雖然主餐就已經夠驚人，但還是忍不住想讓人推薦一下他們家的甜點「可麗露」，那酥脆的糖外殼配上濕潤的美妙口感，還不快點請男友帶你去吃起來！

▲（圖／翻攝自IG@am_patisserie_cuisine）

【AM 藝食巴黎】
地址：台北市松山區敦化北路50巷20號1樓
電話：02 2778 0667

Quelques Pâtisseries 某某｡甜點

▲（圖／Quelques Pâtisseries 某某｡甜點臉書）

「Quelques Pâtisseries 某某｡甜點」可說是把甜點變得精緻又高級！若你是抹茶控，真的可以直接瘋掉了！它們家的「小山園抹茶可麗露」外殼吃起來比起別家的個硬一點，稍微略帶微苦味道，內餡可是完完整整的抹茶餡，某一口都讓人瘋狂啊！

▲（圖／翻攝自IG@quelques_p）

【Quelques Pâtisseries 某某｡甜點】
地址： 台北市大安區安和路一段102巷23號
電話： 02 2755 4097

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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Tags : 可麗露台北必吃法式千層法式甜點馬卡龍

Bella儂儂
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