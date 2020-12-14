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信義區的貴婦都在打卡！寶麗廣塲BELLAVITA聖誕裝置搶先曝光，冰屋、泡泡包廂讓人拍到不想走

文 : Taipei Walker
▲搭配不同色系的異國風桌椅佈置，能夠輕鬆拍出異國網美照。（圖／Taipei Walker）
▲冬天的室內造景也呈現在眼前。（圖／Taipei Walker）
▲華麗的聖誕燈飾非常夢幻。（圖／Taipei Walker）
▲絕美燈飾增添聖誕氛圍。（圖／Taipei Walker）

活動日期：2020年11月28日至2021年1月3日
活動地點：台北市信義區松仁路28號 BELLAVITA中庭

 

《原文自 Taipei Walker

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Tags : BELLAVITA信義區寶麗廣塲打卡聖誕裝置