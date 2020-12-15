2020全台賞楓路線大公開！11個絕美秘境快收藏

秋天限定！全台賞楓勝地看這裡！每年楓紅時節約在12月底至隔年元月初。不用出國打卡，台灣也有許多賞楓秘境，非常值得一看，超人氣賞楓勝地總整理～

汐止／拱北殿

拱北殿位於汐止三秀山上是座百年古廟，殿前有寬廣的停車場及兒童遊樂場，周邊環境十分幽美，而且還擁有日本京都風的登山步道，以及很有特色的石砌雙拱橋，沒來拱北殿賞過楓的朋友，這裡距離市區並不遠，不管開車、騎車都可以輕鬆來到，還有免費的停車場，賞楓不用等。

賞楓資訊

賞楓時間：12月中下旬~1月初

地址：新北市汐止區汐萬路三段88號

陽明山／台北奧萬大

想追逐楓紅嗎？來陽明山台北奧萬大吧！台北奧萬大位於台北市士林區平菁街10巷，因楓樹品種不同，還有一個賞楓時間是3月下旬～5月，春天也能看到楓紅片片，另外還有繡球花季則是在每年5月中~6月中。

賞楓資訊

賞楓時間：11月下旬~12月

營業時間：09:00~18:00

地址：台北市士林區平菁街10巷13號

三峽／滿月圓森林遊樂區

在三峽大豹溪的上游，一條叫做蚋子溪的支流上，座落著一個擁有瀑布、生態與楓紅的美麗小天地：滿月圓國家森林遊樂區。 距離三峽市區約40分鐘。位於健行步道盡頭的滿月圓瀑布與處女瀑布為遊樂區兩大美景，每年12月左右的楓紅美得動人，有台灣最美低海拔楓紅的美譽。

賞楓資訊

賞楓時間：12月

地址：新北市三峽區174之1號

桃園／石門水庫楓林步道

石門水庫整個園區裡約有3000多棵青楓與槭樹，最著名的賞楓地點為楓林步道，由高線收費站進入園區可抵達步道入口，登上扶輪亭可遠眺石門水庫後池與楓紅相映的美景，1月~2月於槭林步道可賞梅，2月~3月則是可以於溪州公園、石門大圳賞櫻。

賞楓資訊

賞楓時間：11月至12月

開放時間：08:00 ~ 18:00

地址：桃園市大溪區復興里環湖路一段68號