2020全台賞楓路線大公開！11個絕美秘境快收藏

宜蘭／太平山

太平山國家森林遊樂區總面積有一萬兩千多公頃，在太平山莊中央階梯兩側有整排的紫葉槭，亦被稱為紅葉步道，最早在4月就會開始變色，日照越多葉片會越紅直到10月落葉都能看見楓紅，5月至9月是最佳觀賞時間，另外太平山也是觀看日出雲海的好去處。

賞楓資訊

賞楓時間：紫葉槭 4月~10月

地址：宜蘭縣南澳鄉太平巷58之1號

苗栗／馬那邦山

馬那邦山位於苗栗縣大湖鄉與泰安鄉的交界，台灣小百岳之一，是苗栗縣著名的賞楓勝地，也是大湖高冷草莓的盛產地區，更是大湖鄉境內的第一高峰。每到賞楓季節，就會擠滿遊客，馬那邦山也是登山健行的熱門地點，天氣好還可以遠眺聖稜線。

賞楓資訊

賞楓時間：12月上旬至1月上旬

開放時間：08:00 ~ 18:00

地址：桃園市大溪區復興里環湖路一段68號

台中／福壽山農場

福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，群山環繞有台灣小瑞士之稱，在秋天時鴛鴦湖楓葉道及松盧兩處是最佳的賞楓景點，另外福壽山農場隨處可見蘋果樹，更有一棵結有40多種不同品種蘋果果實，一年四季都有不同的花卉盛開，也能看日出、日落及觀星。

賞楓資訊

賞楓時間：11月上旬 至 12月中旬

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號