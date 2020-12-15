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2020全台賞楓路線大公開！11個絕美秘境快收藏

▲2020全台賞楓路線大公開！11個絕美秘境快收藏。（圖／授權自IG@jonathan201001、@a25717520）
文 : NOWnews今日新聞

台中／武陵農場

▲台中武陵農場。（圖／授權自IG@will.tsou）

武陵農場總面積約800公頃，除了楓樹之外，也有銀杏(10月底至12月底)、落羽松，天秋的景色十分美麗，另外春天也是著名的賞櫻勝地，9月至11月則是杭菊花季。

賞楓資訊
賞楓時間：11上旬月 至 12月中旬
地址：台中市和平區武陵路3之16號

南投／奧萬大

▲南投奧萬大。（圖／授權自IG@a25717520）

擁有楓葉的故鄉之稱，有八公頃的原生楓樹林及長2425公尺楓林步道，園區主要為溪谷地形，大多都保有原生林的風景，自然景觀相當豐富多樣，除了賞楓亦可賞鳥、做森林浴及生態觀察，四季皆有不同的風貌。

賞楓資訊
賞楓時間：12月下旬至1月
地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

嘉義／阿里山國家森林遊樂區

▲嘉義阿里山國家森林遊樂區。（圖／授權自IG @taki788778）

阿里山最佳賞楓地點是小笠原山觀景台，小笠原山也被列為阿里山新八景之一，楓紅再加搭配上雲海如同仙境一般，也被列為台灣三大必訪賞楓勝地之一，另外對高岳步道、祝山車站、慈雲寺、沼平公園等也都是賞楓景點。

賞楓資訊
賞楓時間：12月
地址：嘉義縣阿里山鄉中正村59號

台南／關子嶺紅葉公園

▲台南關子嶺紅葉公園。（圖／授權自IG@chigasakigon）

台南氣候溫暖，想要看到楓紅就只有在海跋較高的關子嶺紅葉公園，紅葉公園位於台南市白河區枕頭山上，又稱關子嶺公園，種滿了楓樹、槭樹等變葉植物，秋天一到紅黃相間的顏色十分浪漫，另外此處也是臺灣紫斑蝶生態最豐富的地方之一，春夏季非常適合賞蝶。

賞楓資訊
賞楓時間：12月
地址：台南市白河區關仔嶺溫泉區紅葉公園

 

原文自 NOWnews 懶人包

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Tags : 2020全台絕美秘境賞楓路線

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