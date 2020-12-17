萌系下午茶全面升級！「蛋黃哥舒芙蕾」、「小小兵鬆餅」　那些還原度超高的卡通造型餐點特搜

身在網路時代，只是單純追求好吃的食物那就太落伍了！如果能在享用美食之際，還能同時具備「顏值」讓大家拍照打卡，那才讓人印象深刻，這次小編就搜集了「還原度超高」的卡通造型餐點，還有能烤出小小兵圖案造型的吐司、鬆餅機，光是用看的就已經非常療癒呀～

Hello Kitty 蘋果村親子餐廳「三麗鷗餐點」

今年7月在苗栗開幕的Hello Kitty 蘋果村親子餐廳，最近又推出了新菜色！繼先前的Hello Kitty咖哩飯、蛋黃哥照燒豬排蛋包飯，這次又追加大眼蛙奶油海鮮青醬燉飯、蛋黃哥和風肉肉山、Mini 雙漢堡和三味炸雞等超萌人氣角色餐點，其中「大眼蛙奶油海鮮青醬燉飯」是他們推薦必點的品項，高人氣的大眼蛙造型，用菠菜搭配奶油白醬製成燉飯，每一口都吃得到菠菜，卻不會有太過強烈的蔬菜味，即使是愛挑食的小朋友也不抗拒，家長們必點啊！

另外蘋果村也超推創意料理「蛋黃哥和風肉肉山」，讓你可以一菜兩吃！先將生蛋黃與白飯混合均勻，伴上特選等級牛肉食用，再搭配柴魚湯與醬汁，一秒變身日式湯泡飯！「蛋黃哥Mini 雙漢堡」則是採用牛肉與魚排製作而成，海陸口味一次滿足～

想吃下午茶甜點的姊妹更能好好期待，這次餐廳也推出以以乳酪為底、融合入口即化慕斯的「大耳狗喜拿蘋果慕斯蛋糕」，以及懶洋洋代表「蛋黃哥芋頭舒芙蕾鬆餅」，每一層的舒芙蕾都蒸煎成雲朵般鬆軟，搭配芋頭內餡，淋上濃郁太妃鮮奶油順勢而下，一端上桌超級紓壓！目前所有新餐點均已上市，且餐廳目前也推出「12月」壽星來店用餐消費即可享有「遊樂區免費玩」的好康，不論是假日需要遛小孩的家長，或是三麗鷗角色迷，都超級推薦你們來玩耍～～