▲2021全台各地跨年晚會卡司看這裡，讓重量級大咖們陪你一起倒數！（圖／shutterstock、義大官網）

（卡司陣容不斷更新）2021全台各地跨年晚會卡司看這裡！讓重量級大咖們陪你一起倒數

難捱的2020年已進入最後倒數，12/31決定好跨年要去哪了嗎？本篇整理全台各地跨年晚會、演唱會，看看今年有哪些明星陪你一起倒數，迎向2021年！

台北「2021臺北最High新年城」

主持人：黃子佼、LULU

表演卡司：田馥甄（開場）、蕭敬騰（壓軸）、伍佰&China Blue、林宥嘉、魚丁糸、宇宙人、張若凡、艾怡良、小宇 宋念宇、蕭秉治、婁峻碩、周興哲

時間：2020/12/31晚上6點半～2021/1/1凌晨1點

地點：台北市民廣場

煙火秀：有

桃園「2021桃園跨年晚會—桃樂園Wonderland」

主持人：Sandy（吳姍儒）、阿Ken

表演卡司：唐綺陽、孫盛希、八三夭、陳零九、邱鋒澤、高爾宣、黃美珍、動力火車、翁立友、J Sheon、Spark、品冠、樂天女孩、A-Lin（壓軸）

時間：2020/12/31 晚上七點～2021/1/1凌晨十二點半

地點：高鐵桃園站前廣場

煙火秀：有

新竹2021跨年晚會

主持人：未公佈

表演卡司：盧廣仲、ØZI、動力火車、張涵雅

時間：未公佈

地點：新竹縣政府前廣場

煙火秀：未公佈

台中「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」主場

主持人：未公佈

表演卡司：蕭敬騰（開場）、田馥甄、林宥嘉、周湯豪、周蕙、閻奕格

時間：未公佈

地點：水湳中央公園

煙火秀：未公佈