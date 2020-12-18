（卡司陣容不斷更新）2021全台各地跨年晚會卡司看這裡！讓重量級大咖們陪你一起倒數
難捱的2020年已進入最後倒數，12/31決定好跨年要去哪了嗎？本篇整理全台各地跨年晚會、演唱會，看看今年有哪些明星陪你一起倒數，迎向2021年！
台北「2021臺北最High新年城」
主持人：黃子佼、LULU
表演卡司：田馥甄（開場）、蕭敬騰（壓軸）、伍佰&China Blue、林宥嘉、魚丁糸、宇宙人、張若凡、艾怡良、小宇 宋念宇、蕭秉治、婁峻碩、周興哲
時間：2020/12/31晚上6點半～2021/1/1凌晨1點
地點：台北市民廣場
煙火秀：有
桃園「2021桃園跨年晚會—桃樂園Wonderland」
主持人：Sandy（吳姍儒）、阿Ken
表演卡司：唐綺陽、孫盛希、八三夭、陳零九、邱鋒澤、高爾宣、黃美珍、動力火車、翁立友、J Sheon、Spark、品冠、樂天女孩、A-Lin（壓軸）
時間：2020/12/31 晚上七點～2021/1/1凌晨十二點半
地點：高鐵桃園站前廣場
煙火秀：有
新竹2021跨年晚會
主持人：未公佈
表演卡司：盧廣仲、ØZI、動力火車、張涵雅
時間：未公佈
地點：新竹縣政府前廣場
煙火秀：未公佈
台中「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」主場
主持人：未公佈
表演卡司：蕭敬騰（開場）、田馥甄、林宥嘉、周湯豪、周蕙、閻奕格
時間：未公佈
地點：水湳中央公園
煙火秀：未公佈