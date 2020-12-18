（卡司陣容不斷更新）2021全台各地跨年晚會卡司看這裡！讓重量級大咖們陪你一起倒數
台中「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」副場
主持人：于美人、蔡昌憲、許志豪
表演卡司：王識賢、張秀卿、許富凱、荒山亮、葉諾凡
時間：未公佈
地點：大里仁化公園
煙火秀：未公佈
台中「台中麗寶跨年雙演唱會」
12/31主持人：王仁甫、嚴立婷、Apple
12/31表演卡司：5566（開場）、安心亞、吳卓源、陳芳語、LEO王、頑童MJ116（壓軸）
時間：2020/12/31 晚上9點～2021/1/1凌晨1點
煙火秀：有
1/1主持人：未公佈
1/1表演卡司：蕭敬騰、五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳
時間：2021/1/1 晚間8點～晚間11點
地點：麗寶樂園渡假園區第二停車場（OUTLET前）
彰化2021跨年晚會
主持人：未公佈
表演卡司：張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、per6ix、曾沛慈（壓軸）
時間：2020/12/31晚間6點20分～2021/1/1凌晨一點
地點：彰化火車站前廣場
煙火秀：無
嘉義「2021全嘉藝起來」
主持人：沈玉琳、巴鈺
表演卡司：黃明志、黃妃、魏嘉瑩、陳瑾湘、黃奕儒、徐樂芸、林芯儀、吳勇濱、陳思安
時間：2020/12/31 晚上7點～2021/1/1凌晨1點
地點：嘉義市體育場
煙火秀：無