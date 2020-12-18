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（卡司陣容不斷更新）2021全台各地跨年晚會卡司看這裡！讓重量級大咖們陪你一起倒數

▲2021全台各地跨年晚會卡司看這裡，讓重量級大咖們陪你一起倒數！（圖／shutterstock、義大官網）
文 : NOWnews今日新聞

台中「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」副場

▲台中「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」副場。（圖／翻攝自王識賢粉絲情報站臉書粉專）

主持人：于美人、蔡昌憲、許志豪

表演卡司：王識賢、張秀卿、許富凱、荒山亮、葉諾凡

時間：未公佈

地點：大里仁化公園

煙火秀：未公佈

台中「台中麗寶跨年雙演唱會」

▲台中「台中麗寶跨年雙演唱會」。（圖／翻攝自麗寶部落格）

12/31主持人：王仁甫、嚴立婷、Apple

12/31表演卡司：5566（開場）、安心亞、吳卓源、陳芳語、LEO王、頑童MJ116（壓軸）

時間：2020/12/31 晚上9點～2021/1/1凌晨1點

煙火秀：有

1/1主持人：未公佈

1/1表演卡司：蕭敬騰、五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳

時間：2021/1/1 晚間8點～晚間11點

地點：麗寶樂園渡假園區第二停車場（OUTLET前）

彰化2021跨年晚會

▲彰化2021跨年晚會。（圖／翻攝自曾沛慈 Pets Tseng臉書粉專）

主持人：未公佈

表演卡司：張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、per6ix、曾沛慈（壓軸）

時間：2020/12/31晚間6點20分～2021/1/1凌晨一點

地點：彰化火車站前廣場

煙火秀：無

嘉義「2021全嘉藝起來」

▲嘉義「2021全嘉藝起來」。（圖／翻攝自嘉義市政府文化局臉書粉專）

主持人：沈玉琳、巴鈺

表演卡司：黃明志、黃妃、魏嘉瑩、陳瑾湘、黃奕儒、徐樂芸、林芯儀、吳勇濱、陳思安

時間：2020/12/31 晚上7點～2021/1/1凌晨1點

地點：嘉義市體育場

煙火秀：無

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Tags : 2021倒數全台卡司跨年晚會

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