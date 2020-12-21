中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足　超猛烈食材CP值太高

要吃正宗日本和牛、頂級海鮮鍋物，來到中壢的「大魔‧大滿足鍋物」就對了！『耶誕跨年好食鉅獻四人套餐』！原價7600，限時特價5880元！12/14 ~ 1/31，期間限定販售，提早預約還送高級氣泡酒一瓶～～這一回，大魔的聖誕跨年四人套餐，威力和超高CP值更是魔王級的爽快！份量多到一個不行，雖然說是四人套餐，但感覺六個人吃都沒問題，只能說老闆太佛心了～～2020聖誕跨年，就是要來大魔爽吃一波～～

大魔‧大滿足鍋物目前在北部有三間分店，這間位於中壢環北路的大魔，是品牌的創始店。

千萬別小看桃園中壢人的消費能力，大魔即使是平日的中午，幾乎也都是大客滿的！尖峰時間甚至門外還會有好幾組客人在排隊，生意超級無敵好！要來記得千萬要先訂位啊！

「大魔‧大滿足鍋物 – 中壢創始店」榮獲桃園縣政府評鑑『2020金牌好店』殊榮！

也是 2018、2020年，兩屆金牌好店優質店家。

更榮獲桃園市政府經發局『友善店家２星』認證～～～

包子爸真心覺得誇張，大魔平日中午的生意也是這樣大爆滿！

沒有事先訂位還真的吃不到…….

中壢人好狂啊！

大魔一樓設有「大魔原肉肉舖」～～ 使用的肉品食材不怕客人嚴格檢視。

大魔還有二樓的用餐空間，環境打造的十分舒適，採光也好！

即使在台北也很少見到如此優質環境的火鍋餐廳，大魔在店內空間環境營造上有其獨到之處。

大魔用餐飲料全面喝到飽，各式冷熱飲品應有盡有，旁邊還有冰櫃可以拿罐裝的可樂雪碧，有夠大器！