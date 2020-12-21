▲中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足，超猛烈食材CP值太高。（圖／寒武紀）

中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足 超猛烈食材CP值太高

洋洋灑灑大約20種的火鍋醬料，超豐盛的，醬料控絕對會滿意～～哈！

防疫期間，每張桌子上都放有一罐清潔專用酒精，相當貼心！

大魔每張桌子上都有專屬服務鈴，有需要任何服務，按一下服務馬上就到，不用舉手大喊，好貼心啊！

四人套餐5880元居然可以吃到如此超猛烈的食材，CP值太高了！！！！

麻辣牛奶湯底 + 89元

喜歡吃麻辣風味卻又喜歡更濃郁的口感，建議可以像包子爸一樣選麻辣牛奶湯底，湯底使用的是初鹿牧場的鮮乳，還有溫醇的麻辣底料，涮頂級肉片超對味！

泰式酸辣湯底 + 59元

這泰式湯底超適合涮海鮮來吃，酸酸辣辣的口感更能突顯海鮮的鮮甜～～

麻辣湯底 + 79元

包子爸覺得大魔的麻辣湯底很經典，絕對要點來試試，涮肥牛肉無敵好吃，屬於台式風味的麻辣，湯頭溫醇不會過辣過油。

原味鮮蟹湯底 + 129元

加入了一整隻肥美螃蟹的鍋底，同樣也相當適合煮海鮮～～而且湯頭越煮越鮮美～

大魔的菜盤更是無敵！注意喔！這樣一大鍋是一人份～～老實說，兩個人吃都綽綽有餘了！

所以大魔的服務人員會建議我們一行四個人有四份菜盤，其中兩份可以拿來換其他海鮮料（或肉品）

其中大甲芋頭丸、大甲芋頭、龍蝦沙拉丸、野菜豆腐絕對必吃～～而且大魔的高山高麗菜真心夠甜脆，好好吃～

罐裝飲料喝到飽，即使點大魔店內最平價的套餐飲料一樣暢飲，有夠划算！

副食 +25元可升級「和牛滷肉飯」

帶著微微麻辣口味的和牛滷肉飯，肉燥口感很細緻，醬香迷人，真心好好吃！