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中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足　超猛烈食材CP值太高

▲中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足，超猛烈食材CP值太高。（圖／寒武紀）
文 : 寒武紀
▲耶誕跨年套餐可以選四種「副食」。（圖／寒武紀）

耶誕跨年套餐可以選四種「副食」

我們選了：日式拉麵、韓式拉麵、寬粉條，還有 + 25元的和牛滷肉飯～

▲前面提到菜盤可以換肉或是海鮮，包子爸選了「生蠔」還有「大蛤蜊」。（圖／寒武紀）

前面提到菜盤可以換肉或是海鮮，包子爸選了「生蠔」還有「大蛤蜊」來交換～～～

▲這樣一份三顆的日本生蠔，看看跟10元硬幣的比較。（圖／寒武紀）

這樣一份三顆的日本生蠔，看看跟10元硬幣的比較，真心SIZE大到有點誇張啊！

▲來吃耶誕跨年好食鉅獻套餐，大魔就加碼送『蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡白葡萄酒』乙瓶。（圖／寒武紀）

來吃耶誕跨年好食鉅獻套餐，大魔就加碼送『蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡白葡萄酒』乙瓶。（數量有限送完為止～～價值780元）

▲氣泡感綿密的「蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡白葡萄酒」。（圖／寒武紀）

氣泡感綿密的「蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡白葡萄酒」風味偏甜，少女最愛，搭配各式海鮮一起品嚐，風味絕讚！

▲共有四種頂級肉品！每一種都有9oz。（圖／寒武紀）

耶誕套餐的肉品超華麗的上桌了！

共有四種頂級肉品！每一種都有9oz，可以說是份量十足～～～

▲日本A5紐約客 9oz。（圖／寒武紀）

日本A5紐約客 9oz

▲建議搭配麻辣鍋涮個幾秒就可以吃。（圖／寒武紀）

最頂級的日本A5和牛，正宗純血，紐約客的部位，光看這玫瑰粉紅色的油花分佈就可以知道它的美味～～

建議搭配麻辣鍋涮個幾秒就可以吃，不吹牛，頂級的和牛入口即化，嫩中帶嫩，滿滿油脂香氣，超級無敵好吃！

▲口感紮實油脂較少的紐西蘭沙朗。（圖／寒武紀）

紐西蘭沙朗牛  9oz

口感紮實油脂較少的紐西蘭沙朗，喜歡口感帶些嚼勁的朋友一定會喜歡的頂級沙朗牛肉！

▲西班牙的國寶豬，唯一可以媲美牛排肉質的超頂級豬肉。（圖／寒武紀）

西班牙伊比利梅花豚  9oz

西班牙的國寶豬，唯一可以媲美牛排肉質的超頂級豬肉，可以不用涮到全熟就可以吃，帶著天然橡木果實的香氣，絲毫沒有豬肉腥味～

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Tags : CP值中壢最強耶誕豪華鍋物跨年

寒武紀
用料理來為一座城市調味，拿著單眼紀錄生活，試吃心得、行銷、攝影與產品。 合作請洽：timy312@gmail.com