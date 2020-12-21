▲中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足，超猛烈食材CP值太高。（圖／寒武紀）

中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足 超猛烈食材CP值太高

耶誕跨年套餐可以選四種「副食」

我們選了：日式拉麵、韓式拉麵、寬粉條，還有 + 25元的和牛滷肉飯～

前面提到菜盤可以換肉或是海鮮，包子爸選了「生蠔」還有「大蛤蜊」來交換～～～

這樣一份三顆的日本生蠔，看看跟10元硬幣的比較，真心SIZE大到有點誇張啊！

來吃耶誕跨年好食鉅獻套餐，大魔就加碼送『蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡白葡萄酒』乙瓶。（數量有限送完為止～～價值780元）

氣泡感綿密的「蒂芬妮月亮寶石麝香氣泡白葡萄酒」風味偏甜，少女最愛，搭配各式海鮮一起品嚐，風味絕讚！

耶誕套餐的肉品超華麗的上桌了！

共有四種頂級肉品！每一種都有9oz，可以說是份量十足～～～

日本A5紐約客 9oz

最頂級的日本A5和牛，正宗純血，紐約客的部位，光看這玫瑰粉紅色的油花分佈就可以知道它的美味～～

建議搭配麻辣鍋涮個幾秒就可以吃，不吹牛，頂級的和牛入口即化，嫩中帶嫩，滿滿油脂香氣，超級無敵好吃！

紐西蘭沙朗牛 9oz

口感紮實油脂較少的紐西蘭沙朗，喜歡口感帶些嚼勁的朋友一定會喜歡的頂級沙朗牛肉！

西班牙伊比利梅花豚 9oz

西班牙的國寶豬，唯一可以媲美牛排肉質的超頂級豬肉，可以不用涮到全熟就可以吃，帶著天然橡木果實的香氣，絲毫沒有豬肉腥味～