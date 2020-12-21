▲中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足，超猛烈食材CP值太高。（圖／寒武紀）

中壢最強豪華鍋物！耶誕跨年四人套餐份量十足 超猛烈食材CP值太高

澳洲和牛後腿牛肉 9oz

澳洲頂級的和牛肉果然名不虛傳，一樣極度鮮嫩入口即化！

大魔的澳洲和牛，讓包子爸對澳洲和牛的印象大為改觀～～只要等級夠高，口感風味吃起來真心不輸日本和牛！

只要你吃的下，老闆就願意給，著實代表了大魔經營者對於顧客的大氣與用心！

這一回大魔的耶誕套餐真心好超值，看這海鮮盤和肉盤的份量和食材等級完全可以理解啊～～～

耶誕跨年四人套餐的海鮮盤比肉盤更屌！一點都不誇張，這簡直是龍宮宴～～～超威的！

頂級的海鮮食材有以下：

頂級波士頓龍蝦（2尾） 霸王根島生態蝦（2尾） 野生海大蝦（2尾） 無毒大草蝦（2尾） 汶萊藍鑽蝦（2尾） 九州鮑魚（4隻） 活凍軟絲（1隻） 台灣鱸魚片（200g） 蛤蜊（15顆）

包子爸把肥美的龍蝦和螃蟹鍋一起燉煮成「極品蝦蟹鍋」～～～哈哈！

客官您看看！

這超肥美都是蝦膏的波士頓龍蝦，是不是讓人食指大動～～～

紮實Q脆的九州鮑魚也口感一流，原味吃起來就很鮮美！

超巨型的各種鮮蝦讓海鮮控絕對能爽到一個不要不要！

建議搭配泰式酸辣湯底一起煮，酸辣的湯頭能讓鮮蝦吃起來更甜。

而且每一尾蝦的殼都超好剝，鮮度有保證～～好吃！

大魔餐後還有甜點可以吃，一人一份～～～

包子爸選擇了四樣～～

芋香紫米

焦糖烤布蕾

莫凡彼冰淇淋（巧克力口味）

明治牛奶巧酥雪糕

其中芋頭紫米跟焦糖烤布蕾小朋友吃的超開心！

還有莫凡彼巧克力味超濃我也好愛！雪糕就交給包子媽啦～～

只能說，大魔的聖誕套餐實在份量有夠足，我們四個人吃不完還有剩～～

原文自《寒武紀》