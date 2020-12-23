東京耶誕市集搬到中山站！全台唯一「東京屋台美食市集」　最道地日本美食、超美耶誕燈讓你有偽出國錯覺

2020年在疫情的影響下，讓最愛去日本玩的台灣人整個悶壞了，這些台北捷運和日本atre艾妥列通通聽到了！在歲末年終、浪漫的耶誕節裡，於中山站四號出口的「心中山線形公園」直接把東京耶誕市集搬到現場，超有氛圍的日式屋台美食讓中山人一秒到東京，享受歲末年終最強偽出國景點。

質感系日式百貨商場「atre艾妥列」這次以「外帶東京」為主題，邀請到14組攤位推出「Food Market 日本美味市集」，有首次初登台的東京頂級甜點「Butter Butler」，帶有獨特風味、微鹹微甜的「奶油費南雪」是東京車站超熱賣的伴手禮之一。而日本人氣法式麵包名店「Le Boulanger de Monge」也將在現場帶來煙燻培根、馬自拉起司、切達起司混搭的麵包輕食。

現點現做的「九州鬆餅 Cafe」則是讓現場瀰漫著淡淡的鬆餅香之外，日本祭典必逛的屋台美食也在「心中山線形公園」中擺攤，經典玉子燒、鯛魚燒、烏龍麵、大阪燒、日式炒麵、章魚燒等，讓你坐在絕美的耶誕樹旁吃著最道地的日式小吃。此外，還邀請到5位日本、台灣的插畫藝術家共同展出「Graphic Park 戶外大型東京插畫展」，為期九天的快閃活動將於12/19~12/27期間內免費入場。