夢幻五星森林系懶人露營！田園採生菜、星空溫泉、美式BBQ派對超Chill

每年11月阿東都會和姊妹淘們相約聚會，順道替射手座人夫們開個慶生派對，最近造訪在IG爆紅好一陣子的苗栗自然圈農場。

真不愧是網美集散地，園區造景非常驚人，仙人掌、灌木叢、石塊、原木桌椅等野性魅力十足的美式風格，加上風味BBQ+火鍋，吃飽喝足、拍好拍滿，滿足地度過兩天一夜的露營兼慶生趴。

自然圈農場位於苗栗卓蘭鎮，雖然靠山邊但不至於荒山野嶺，寬敞暢通的山路相當好開，沿著導航與指標並不難找。

農場設有停車場，可以預約行李載送服務，但有限時間，我們完美錯過接送時間，只好自己領著行李從停車場走到營本部辦理入住手續。

從停車場往營本部前進的路上處處都好拍，兩側是精心栽種的仙人掌，美式沙漠風格很值得先拍個100張！

兩旁的原木綁上燈泡串，晚上點燈後如夢似幻，沙漠瞬間變身美式鄉村風，浪滿感加倍～

不同於一般開放式的露營區，自然圈農場每圈為一個包廂，一圈只接待一組客人，並且依照人數安排不同的圈等，小圈空間可容納6~16人、大圈則為16~28人。

每圈都有獨立湯屋、熱泉池、乾濕分離衛浴、桌椅和BBQ設備，完全享受悠閒自在的歡快時光。

終於抵達營本部啦，除了可以辦理住退房手續，這裡也販售現採特調酒飲、無酒精飲品和訂購火鍋等菜品。

當然價格比起外頭還是貴了點，不過阿東真心建議調酒不用點，喝起來毫無酒感，簡直像柳橙汁，不如自己從外面買進來！

本來我們預定的是小圈營帳，到現場後營本部自動幫我們升級成大帳，本來需要和他人共用的冰箱和水槽通通升級成獨立一套，營區也變大許多，太開心啦～

雖然大圈有7頂營帳，但我們還是比照小圈的帳篷數，只能使用其中4頂，不過比起原本的營地，這裡足足放大許多，讓我們開心死了～

白色營帳中間有一棵枝葉茂密的樹，晚上圍繞著大樹玩仙女棒、白天在樹下吃早餐，愜意又浪漫。

帳棚內沒有冷氣，夏天來可搭配電風扇，不過還是推薦秋冬露營，晚上也比較涼爽。

帳棚內比想像中寬敞，燈光也很明亮，冬季夜晚山上冷冽，窩在帳棚內聊天看影片，餓了再溜出去吃碗熱呼呼的泡麵，完美實踐懶人露營耍費宗旨。