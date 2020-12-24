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夢幻五星森林系懶人露營！田園採生菜、星空溫泉、美式BBQ派對超Chill

▲夢幻五星森林系懶人露營！田園採生菜、星空溫泉、美式BBQ燒烤派對超Chill。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
文 : 歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
▲自然圈農場的園區造景非常驚人，有仙人掌、灌木叢、石塊、原木桌椅等野性魅力十足的美式風格。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

每年11月阿東都會和姊妹淘們相約聚會，順道替射手座人夫們開個慶生派對，最近造訪在IG爆紅好一陣子的苗栗自然圈農場。

真不愧是網美集散地，園區造景非常驚人，仙人掌、灌木叢、石塊、原木桌椅等野性魅力十足的美式風格，加上風味BBQ+火鍋，吃飽喝足、拍好拍滿，滿足地度過兩天一夜的露營兼慶生趴。

▲自然圈農場位於苗栗卓蘭鎮，雖然靠山邊但不至於荒山野嶺。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

自然圈農場位於苗栗卓蘭鎮，雖然靠山邊但不至於荒山野嶺，寬敞暢通的山路相當好開，沿著導航與指標並不難找。

農場設有停車場，可以預約行李載送服務，但有限時間，我們完美錯過接送時間，只好自己領著行李從停車場走到營本部辦理入住手續。

▲園區內都是碎石子路，只能吃力地提著行李箱。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲從停車場往營本部前進的路上處處都好拍，兩側是精心栽種的仙人掌。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

從停車場往營本部前進的路上處處都好拍，兩側是精心栽種的仙人掌，美式沙漠風格很值得先拍個100張！

兩旁的原木綁上燈泡串，晚上點燈後如夢似幻，沙漠瞬間變身美式鄉村風，浪滿感加倍～

▲兩旁的原木綁上燈泡串，晚上點燈後如夢似幻。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲自然圈農場每圈為一個包廂，一圈只接待一組客人。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

不同於一般開放式的露營區，自然圈農場每圈為一個包廂，一圈只接待一組客人，並且依照人數安排不同的圈等，小圈空間可容納6~16人、大圈則為16~28人。

每圈都有獨立湯屋、熱泉池、乾濕分離衛浴、桌椅和BBQ設備，完全享受悠閒自在的歡快時光。

▲每圈都有獨立湯屋、熱泉池、乾濕分離衛浴等。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

終於抵達營本部啦，除了可以辦理住退房手續，這裡也販售現採特調酒飲、無酒精飲品和訂購火鍋等菜品。

當然價格比起外頭還是貴了點，不過阿東真心建議調酒不用點，喝起來毫無酒感，簡直像柳橙汁，不如自己從外面買進來！

▲這裡也販售現採特調酒飲、無酒精飲品和訂購火鍋等菜品。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲調酒不用點，喝起來毫無酒感，簡直像柳橙汁。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

本來我們預定的是小圈營帳，到現場後營本部自動幫我們升級成大帳，本來需要和他人共用的冰箱和水槽通通升級成獨立一套，營區也變大許多，太開心啦～

▲大圈有7頂營帳，但我們還是比照小圈的帳篷數，只能使用其中4頂，不過比起原本的營地，這裡足足放大許多。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

雖然大圈有7頂營帳，但我們還是比照小圈的帳篷數，只能使用其中4頂，不過比起原本的營地，這裡足足放大許多，讓我們開心死了～

白色營帳中間有一棵枝葉茂密的樹，晚上圍繞著大樹玩仙女棒、白天在樹下吃早餐，愜意又浪漫。

▲每個帳篷內共有兩張雙人氣墊床，睡兩人剛剛好，三人稍嫌太擠。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

帳棚內沒有冷氣，夏天來可搭配電風扇，不過還是推薦秋冬露營，晚上也比較涼爽。

▲帳棚內比想像中寬敞，燈光也很明亮。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

帳棚內比想像中寬敞，燈光也很明亮，冬季夜晚山上冷冽，窩在帳棚內聊天看影片，餓了再溜出去吃碗熱呼呼的泡麵，完美實踐懶人露營耍費宗旨。

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Tags : 夢幻懶人露營星空森林系溫泉田園

歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
我是阿東，半資深五迷，熱愛美食，喜歡旅行。 寫部落格最浪漫的是，剛好我喜歡的，你／妳也喜歡，在這裡，可以找到生活感觸，旅行經驗分享。 你可以在這裡找到我 ＦＢ｜歡迎光臨東宅（https://www.facebook.com/DongChalet/）ＩＧ｜https://www.instagram.com/dongchalet/痞客邦｜https://reurl.cc/LAgGL欣傳媒｜https://reurl.cc/b9gpo