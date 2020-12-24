夢幻五星森林系懶人露營！田園採生菜、星空溫泉、美式BBQ派對超Chill

派對草地上的帳棚，圍繞著獨立熱泉池，後方是兩間乾濕分離衛浴，舒舒服服泡湯後還能洗個澡，非常適合露營新手唷！

溫泉池非常大，10幾個人一起入池沒有問題，好個酒池肉林的歡快派對場所啊！（笑歪）

溫泉水質是俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，無色無味但洗起來皮膚滑滑順順～

浴室提供洗髮乳、沐浴乳，不過冷熱水同樣也是溫泉水，有種怎麼洗也洗不乾淨的感覺～哈哈

BBQ烤爐超大，看到這個烤爐才有實感，肉吃起來、派對開起來~

訂位時順便預定BBQ晚餐，肉盤已放滿整個冰箱，這次還要順道慶生，我們還另外帶了水果、蛋糕！

我們另外還去參觀了原本要入住的小圈營帳，雖然圓型浴池很讓人心動，但冰箱和水槽要和別的營區共用，比較之下覺得我們的大圈超完美呢。

小圈營帳四頂，但派對草皮明顯小了許多。

自然圈農場除了野營場地外，還開闢有機生態農場，每天可參加下午兩梯次的採野菜活動，親自體驗田園採生菜的樂趣，自己採的有機生菜還能當成晚上烤肉的包菜使用。

我們在營帳內安置行李後，便到營本部門口等待出發，等待期間就到旁邊拍拍照，真不愧是網美級的露營區，每個角落都好好拍～

拍照拍得太起勁而錯過四點梯次的我們，只好改參加四點半的場次。

由專人帶隊的田園導覽，不但教大家認識常見的香草植物（薰衣草、鼠尾草、檸檬草、薄荷等），還會認識幾種常見的包肉蔬菜。

基本上都是生菜沙拉盤常見的好夥伴，大家拔得很高興，幾乎人手一大把，現摘蔬菜可帶回營地自行料理，喜歡吃菜的朋友可以吃好吃滿囉。

園區內還有一棵別具特色的愛心樹，襯著黃昏天色更加浪漫了～