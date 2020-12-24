夢幻五星森林系懶人露營！田園採生菜、星空溫泉、美式BBQ派對超Chill

廚藝一級棒的菜趴，一早還在家裡熬煮紅燒牛腩，入夜後山上氣溫冷冽，最適合來碗熱熱的湯。

我們這次預定的是肉食狩獵圈的2500元火烤套餐，內容包含：

嫩切板健薄片

美式手切骰子牛

8盎司厚切嫩肩牛排

香草雞腿排丁

櫻桃鴨肉串

金磚骰子豬

炭烤豬肋排

美式烤鱸魚

無毒蝦

麵包歐風軟法切片

百香果氣泡飲

因為擔心不夠吃（真是多慮），我們還加點一組火鍋，事實證明加點火鍋是正確的，因為冷天喝熱湯非常正確，加上肉吃多了也會太膩，適度的菜湯還能助解膩。

吃飽喝足當然有飯後活動囉，朋友準備了好幾組仙女棒，本來想拍光軌，但一連試了好幾次都不成功，索性隨便拍隨便玩，反正開心最重要。

大圈中間的那棵樹真是神來一筆，晚上拍照真是最好的裝飾品！

仙女棒真是買對了，太有氣氛嚕～

吃飽喝足的露營夜晚，順道泡了舒舒服服的美人湯，晚上十點過後營區自動熄燈，四周喧嘩少了，只剩下些微聲響。

阿東和朋友們約莫凌晨一點就寢，隔天還有令人期待的哈比丘、威斯汀行程，大家晚安囉。

第二天一早八點，出發去營本部領取早餐，早起的鳥兒有蟲吃，順道預約了行李載送服務，每個時段只有一組。

幸好我們起得早，訂到了退房時間的行李載送服務，雖然營區離停車場不遠，但能舒舒服服省點力氣也是好事。

凌晨五六點下了場雨，被雨聲驚醒的本東匆匆出來收衣服，還意外發現傾倒的廚餘桶，原來是昨夜園區的狗狗來覓食，我猜牠一定飽餐一頓。

大家邊吃早餐邊討論昨天露營的種種樂趣，沉浸在共同的回憶裡，從早開始就有好心情。

10點半園區工作人員來載行李，我們順道搭了個順風車，這趟網美懶人路線的露營行程讓我們相當滿意，吃喝玩樂一次滿足。

體驗美式風格的野地包廂、親手摘採有機農法耕種出來的新鮮蔬菜，還能聆聽大自然的純淨樂響，更不用說在星空下享受BBQ燒烤和泡溫泉的愜意，所有滿足都能和三五好友一起分享。

順道一提，有關露營費用、預訂方式，因每個人的預定時間和人數會有所不同，建議大家直接私訊自然圈，或是加入自然圈的LINE詢問，阿東這篇就不多介紹。

在疫情影響全世界的同時，我們都要把自己照顧好，謝謝好朋友們揪阿東參加這麼棒的露營體驗，有機會下次再來嘗試新的樂趣，希望未來每一天大家都能好好度過，最後就用一張團體照說聲掰掰囉。

原文自 阿東的東食西遊 Vida Cómoda

阿東的YT頻道