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夢幻五星森林系懶人露營！田園採生菜、星空溫泉、美式BBQ派對超Chill

▲夢幻五星森林系懶人露營！田園採生菜、星空溫泉、美式BBQ燒烤派對超Chill。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
文 : 歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
▲BBQ除了烤肉外，還提供一整碗菜盤，加上我們自摘的新鮮蔬菜，蔬菜量很夠。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲菜量驚人。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

廚藝一級棒的菜趴，一早還在家裡熬煮紅燒牛腩，入夜後山上氣溫冷冽，最適合來碗熱熱的湯。

▲等待烤肉的同時，先來喝一碗湯暖暖胃。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲夜晚在戶外點燈烤肉非常有氣氛。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲肉食狩獵圈的2500元火烤套餐。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

我們這次預定的是肉食狩獵圈的2500元火烤套餐，內容包含：

嫩切板健薄片
美式手切骰子牛
8盎司厚切嫩肩牛排
香草雞腿排丁
櫻桃鴨肉串
金磚骰子豬
炭烤豬肋排
美式烤鱸魚
無毒蝦
麵包歐風軟法切片
百香果氣泡飲

因為擔心不夠吃（真是多慮），我們還加點一組火鍋，事實證明加點火鍋是正確的，因為冷天喝熱湯非常正確，加上肉吃多了也會太膩，適度的菜湯還能助解膩。

▲BBQ烤爐大，燒烤便利許多。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲火鍋配料很豐富，還有附贈一盤麵，每個人吃得飽嘟嘟。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲美式手切骰子牛。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）
▲豐盛的火鍋大餐。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

吃飽喝足當然有飯後活動囉，朋友準備了好幾組仙女棒，本來想拍光軌，但一連試了好幾次都不成功，索性隨便拍隨便玩，反正開心最重要。

▲大圈中間的那棵樹真是神來一筆，晚上拍照真是最好的裝飾品。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

大圈中間的那棵樹真是神來一筆，晚上拍照真是最好的裝飾品！

仙女棒真是買對了，太有氣氛嚕～

吃飽喝足的露營夜晚，順道泡了舒舒服服的美人湯，晚上十點過後營區自動熄燈，四周喧嘩少了，只剩下些微聲響。

阿東和朋友們約莫凌晨一點就寢，隔天還有令人期待的哈比丘、威斯汀行程，大家晚安囉。

▲第二天一早八點，出發去營本部領取早餐。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

第二天一早八點，出發去營本部領取早餐，早起的鳥兒有蟲吃，順道預約了行李載送服務，每個時段只有一組。

幸好我們起得早，訂到了退房時間的行李載送服務，雖然營區離停車場不遠，但能舒舒服服省點力氣也是好事。

▲大家邊吃早餐邊討論昨天露營的種種樂趣，沉浸在共同的回憶裡，從早開始就有好心情。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

凌晨五六點下了場雨，被雨聲驚醒的本東匆匆出來收衣服，還意外發現傾倒的廚餘桶，原來是昨夜園區的狗狗來覓食，我猜牠一定飽餐一頓。

大家邊吃早餐邊討論昨天露營的種種樂趣，沉浸在共同的回憶裡，從早開始就有好心情。

10點半園區工作人員來載行李，我們順道搭了個順風車，這趟網美懶人路線的露營行程讓我們相當滿意，吃喝玩樂一次滿足。

體驗美式風格的野地包廂、親手摘採有機農法耕種出來的新鮮蔬菜，還能聆聽大自然的純淨樂響，更不用說在星空下享受BBQ燒烤和泡溫泉的愜意，所有滿足都能和三五好友一起分享。

▲在疫情影響全世界的同時，我們都要把自己照顧好，謝謝好朋友們揪阿東參加這麼棒的露營體驗。（圖／歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda）

順道一提，有關露營費用、預訂方式，因每個人的預定時間和人數會有所不同，建議大家直接私訊自然圈，或是加入自然圈的LINE詢問，阿東這篇就不多介紹。

在疫情影響全世界的同時，我們都要把自己照顧好，謝謝好朋友們揪阿東參加這麼棒的露營體驗，有機會下次再來嘗試新的樂趣，希望未來每一天大家都能好好度過，最後就用一張團體照說聲掰掰囉。

 

原文自  阿東的東食西遊 Vida Cómoda

阿東的YT頻道

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Tags : 夢幻懶人露營星空森林系溫泉田園

歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
我是阿東，半資深五迷，熱愛美食，喜歡旅行。 寫部落格最浪漫的是，剛好我喜歡的，你／妳也喜歡，在這裡，可以找到生活感觸，旅行經驗分享。 你可以在這裡找到我 ＦＢ｜歡迎光臨東宅（https://www.facebook.com/DongChalet/）ＩＧ｜https://www.instagram.com/dongchalet/痞客邦｜https://reurl.cc/LAgGL欣傳媒｜https://reurl.cc/b9gpo