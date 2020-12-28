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結婚紀念日還要帶上婆婆同遊，身為老婆的妳會怎麼做!? | 男女有事嗎 EP 72
文 :
姊妹淘影音部
2020 年 12 月 21 日
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韓式小菜吃到飽再加一！全新韓式料理插旗信義區 「銅盤烤肉、韓式炸雞、一人定食」經典韓國美食通通都有
▲韓式小菜吃到飽再加一！全新韓式料理插旗信義區，「銅盤烤肉、韓式炸雞、一人定食」經典韓國美食通通都有。（圖／TaipeiWalker）
文 :
Taipei Walker
2020 年 12 月 28 日
2020 年 12 月 28 日
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▲「韓式炸雞」系列在這裡也吃的到。（圖／TaipeiWalker）
朝鮮饌
地址：台北市信義區松壽路12號（ATT 4 FUN 信義店）
營業時間：11:00～22:00
▲位於信義區ATT 4 FUN五樓的全新開幕的「朝鮮饌」，便是集結各式人氣韓國美食讓人多個願望一次實現。（圖／TaipeiWalker）
▲道地韓式料理讓你有多元選擇。（圖／TaipeiWalker）
《原文自
Taipei Walker
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Tags :
信義區
吃到飽
小菜
美食
銅盤烤肉
韓式