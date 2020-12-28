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韓式小菜吃到飽再加一！全新韓式料理插旗信義區　「銅盤烤肉、韓式炸雞、一人定食」經典韓國美食通通都有

▲韓式小菜吃到飽再加一！全新韓式料理插旗信義區，「銅盤烤肉、韓式炸雞、一人定食」經典韓國美食通通都有。（圖／TaipeiWalker）
文 : Taipei Walker
▲「韓式炸雞」系列在這裡也吃的到。（圖／TaipeiWalker）

朝鮮饌
地址：台北市信義區松壽路12號（ATT 4 FUN 信義店）
營業時間：11:00～22:00

▲位於信義區ATT 4 FUN五樓的全新開幕的「朝鮮饌」，便是集結各式人氣韓國美食讓人多個願望一次實現。（圖／TaipeiWalker）
▲道地韓式料理讓你有多元選擇。（圖／TaipeiWalker）

 

《原文自 Taipei Walker

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Tags : 信義區吃到飽小菜美食銅盤烤肉韓式