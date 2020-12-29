2021跨年煙火活動大公開！全台15場「跨年煙火秀」最長610秒、「實聯制」防疫政策總整理

2020年大家都辛苦了！每一年的年末重頭戲絕對非「跨年煙火」莫屬，有的人要衝活動現場感受聲光氣氛、有的人揪好友鄰居到頂樓一起倒數、或者窩在家裡沙發上看電視轉播，都能同時享受到歡樂的氣氛。為了落實防疫，今年許多的跨年煙火活動，都有進行調整，因此窩客島整理出目前照常舉辦的15場「跨年煙火秀」活動，一起看煙火、結束辛苦的2020。

為了加強防疫，參加任何跨年煙火活動都需要遵守政府的五大防疫政策，包含「全程戴口罩」、「室內場域採實聯制」、「隨身帶手機」，以及「正執行自主健康管理及身體不適者不得參與戶外活動」，而活動主辦單位也會「提高公廁清消頻率」，讓民眾能夠安心一起慶祝一年裡重要的大日子。

台北101煙火

今年全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，是全世界第一個在高樓架設的煙火設施，以時長300秒、共16,000發的煙火點亮夜空，交織成一場驚豔世界的台北101跨年煙火。並且還會在台北101的50樓及82樓架設共16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，增加煙火的變化性，絕對能讓全世界的觀眾在觀賞煙火施放的當下嘆為觀止、驚喜連連。

活動地點：台北101大樓(台北市信義路五段7號)

煙火長度：300秒

防疫措施：設置3處管制點民眾需消毒，戴口罩，量體溫及完成實聯（名）制始可入場，且場內強制全程佩戴口罩。

2020基隆嗨轟跨年搖滾音樂節

活動地點：基隆港西三倉庫旁停車場

煙火長度：420秒

防疫措施：進會場需量體溫，採實名制進場，並全程配戴口罩。

新北八里跨年晚會

這次新北市政府首度在八里試放跨年煙火，特別的是，新北市煙火提前在12/31當天晚上的20:21分、施放10分鐘的煙火秀，除了迎接2021年到來，也同時慶祝新北市升格10週年。

活動地點：觀海大道

煙火長度：600秒（12/31，晚上20點21分施放）

防疫措施：要求民眾全程戴口罩，並加強廁所等地的清潔與消毒。

桃園台茂元旦煙火秀

活動地點：台茂購物中心

煙火長度：300秒（01/01，晚間20:00施放）