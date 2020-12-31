隱身山中的魔戒哈比屋！夢幻高空鞦韆＋童話樹屋IG打卡超夯

11月底和姊妹淘們到苗栗自然圈農場度過美好的兩天一夜懶人露營，第二天到苗栗銅鑼朝聖IG打卡夯點「哈比丘森林」。

去不成紐西蘭就到苗栗哈比丘玩樂一番，高空盪鞦韆超有趣，還有可愛的洞穴哈比屋拍好拍滿，一起來瞧瞧吧！

哈比丘是苗栗銅鑼的新景點，聽說假日人潮滿滿，所以我們選在平日上山，山路平穩順暢但狹窄，如果要會車可就緊張了，幸好平日人潮不多，跟著指標走我們安安穩穩抵達園區。

但苦了我們辛苦的駕駛蔡趴，沿途驚聲尖叫開上山，雖然車齡不到1年，但卻展現了車齡10年的膽識，來賓請掌聲鼓勵～

提醒大家，導航不要搜尋哈比丘，請直接導航「出磺坑」再跟著哈比丘指示牌上山，大約15分鐘後到。

園區內有停車場，但只有靠近咖啡廳的第一停車場比較好停，其他幾座停車場都得順著陡斜山坡開下去，考驗開車技術的時刻！哈比丘入園要收門票，當時阿東造訪時是100元門票，但園方在臉書公告，自109年12月1日開始，門票錢改為150元，但100元可抵消費。

園方表示，因為哈比丘森林位於深山，幾乎所有廠商都不願送貨，進貨也比別人辛苦，更不用說是找員工了，所有經營成本提高的情況下，讓哈比丘自開園以來一直處於虧本狀態，因此才會選擇提高門票錢。

阿東個人覺得，雖然提高門票錢，但可抵消費的金額也提高，只花一點小錢就能享受自然山林的美好，又有什麼關係呢。

園區內除了有超好拍的地洞哈比屋，還有高空鞦韆、樹屋可以拍照唷！

古樸感十足的紅磚屋，裡面除了販售飲品外，還有一些輕食簡餐，門票可抵消費使用，悠悠哉哉地在園區內拍照吃喝吧！