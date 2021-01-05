▲台灣最美的和牛火鍋店！澳洲和牛吃到飽、「土石流和牛泡芙」必嚐鮮。（圖／寒武紀）

捷運西門站｜台灣最美的和牛火鍋店！招牌創意料理「土石流和牛泡芙」必嚐鮮

台北的肉食一族有福啦！肉多多集團旗下最新的吃到飽品牌「饌和牛」在台北市插旗營業啦！這間店夯遍台中、台南，現在台北終於也可以吃到啦！台北旗艦店位於重慶南路與武昌街口，鄰近西門町商圈，就在台北城隍廟旁！提供M9+的澳洲極致饌和牛吃到飽，主打入鍋涮2秒即食，口感鮮嫩多汁！主打的638元和牛吃到飽再加88元，還能享用招牌的「土石流和牛泡芙」！另外還提供單點499元的正宗日本A5和牛炙烤牛排，讓人和牛魂燃燒～～台北「饌和牛」才開幾天，包子爸去的那天晚上已經大客滿，愛吃和牛肉的朋友趕緊手刀訂起來，爽爽吃到飽！

才剛進門就被這超美像是日本京都枯山水的恬靜造景給吸引！

仙氣十足的自助蔬菜火鍋配料區。

除了蔬菜之外，滿滿的各式副食也是一絕～～冬粉、泡麵、刀削麵，應有盡有，全都無限量自取吃到飽。

另一區座位區，搭配日式燈籠，相當有京都氣息～～

飲料區也非常的完整，各式奶茶、可樂、咖啡、茶飲，也都無限量喝到飽～～

其中這台「莫凡彼 x 立頓」冠名的奶茶咖啡機頗讓包子爸驚豔～～

尤其是「重乳奶茶」超級無敵好喝，喝起來奶香很天然，而且口味濃郁，超香！

包子爸當天發現口味超讚的醬汁調法～～

腐乳醬、芝麻醬、洋蔥、蒜頭～～還有一匙特製蔥油！

大家有機會來「饌和牛」可以試著學包子爸這樣調～

天氣冷，「饌和牛」自助區也有提供「手作元宵紅豆湯」，自己DIY一碗湯圓也蠻有趣的！

這湯圓紅豆湯真心很讚！湯圓Q彈而且紅豆湯煮的軟爛，極夠水準～～

帶著檸檬風味的生蠔SHOT，一口乾掉很鮮美啊！哈哈！好生猛！

DIY自助蔬菜配料區非常多樣化，想吃什麼拿什麼，絕對夠你吃！而且鮮度都相當不錯～～～

黑金和牛肉燥飯

可以免費DIY取用的美味和牛肉燥飯，肉燥還蠻入味的，淋上兩匙配白飯超對味，再撒上點蔥花還有旁邊的老虎醬更添風味～～

土石流和牛泡芙

饌和牛的招牌創意和牛料理，有些類似和牛小漢堡的概念，只不過麵包換成了泡芙皮，搭上熔岩起司和滑嫩烘蛋，一大塊和牛漢堡排，濃郁美味，鹹甜鹹甜的口味也很酷！

熱燄炙燒骰子和牛

點了之後由內場出餐，口感算頗有嚼勁且多汁的骰子和牛，還算不錯吃～～

極致饌和牛手捲

很特別的和牛肉片手捲，炙烤的澳洲和牛肉片，搭配蝦卵蔬菜，挺日式的手捲，吃起來甜甜脆脆。

包子爸當天自己DIY的一碗極致和牛肉燥刀削麵！

淋上和牛肉燥再搭配一些芝麻醬腐乳醬，這樣的一碗有嚼勁的刀削麵，還真好吃～～～讚！

「饌和牛」免費提供圍兜兜，以免吃火鍋的時候湯汁噴濺到衣服上～～

「饌麻辣」湯頭主打「現炒」～～

點了麻辣鍋之後，服務生會有桌邊「開鍋」服務～～

熱辣辣的麻辣醬，加入辣椒在鍋內熱炒，瞬間香氣四溢！

炒到麻辣醬風味被逼出來之後，再倒滿豚骨高湯，麻辣鍋底就完成啦！

義式舒肥雞腿肉

義式舒肥雞腿肉搭配特製蔥油，舒肥後的雞肉嫩度夠，在招牌的老火湯裡面煮，蠻好吃的！

包子爸吃鴛鴦鍋習慣在白湯裡面煮蔬菜配料，麻辣湯頭專門用來涮肉～～～

「饌和牛」的老火湯帶著豬骨和雞骨的濃郁，還帶著微微藥材的香氣，口味潤爽！

熟成澳洲極致饌和牛

饌和牛招牌的澳洲和牛等級為M8-M9+，可以算是澳洲和牛裡面的最高等級，因為店內需求用量特別多，所以部位的部份也是隨機上給客戶，看一下這澳洲頂級和牛肉的油脂分佈，可以說是相當的漂亮！

這澳洲頂級和牛搭配麻辣鍋底真心好搭，涮上個兩秒鐘就入口，滑嫩多汁油脂均衡，以638元起就可以品嚐到這樣水準的牛肉片，包子爸認為實在是很超值！

饌和牛除了招牌的頂級澳洲和牛之外，還有提供各式肉品，雞肉、豬肉、牛肉都選擇很多～～

國產培根豬

國產梅花豬

可以說是吃火鍋必吃的涮豬肉，培根豬肉肥嫩鮮甜，梅花豬Q彈，通通都是健康沒有含瘦肉精的國產豬肉，完全可以放心食用～～

熟成紐澳沙朗牛

熟成紐澳板腱牛

熟成美國培根牛

熟成美國霜降牛

熟成美國板腱牛

「饌和牛」也有提供各式美國牛肉選擇，各式部位口感都不同，喜歡吃麻辣鍋的朋友建議點培根肥牛肉來試試～～

霜降牛口感嫩口，板腱紮實Q嫩～～

熟成紐澳霜降牛

吃起來較為清爽油脂均衡的紐澳霜降牛，涮個兩秒就入口，一貫的嫩口多汁，好吃！

饌和牛A5日本鹿兒島和牛 每塊499元

來自日本鹿兒島的正宗A5頂級和牛，饌和牛選用的是背肩部位，油花分佈相當均勻，大約80-100g，以499的價格來說，能吃到一大塊A5和牛，真心非常划算！

吃A5和牛還有一張證書～～「懂吃～懂享受！」哈哈！

為了烹調這塊日本A5和牛，饌和牛可花了不少心力～～特別找來這台「和牛號」！

壯漢推來一台超大型的烤肉爐，負責現場炙烤這塊珍貴的A5和牛！

一面用烤爐烘烤，另一面用噴槍炙燒，將多餘的油脂逼出，讓和牛肉口味變得更多汁濃郁！

烤好了之後店員還會現場切好擺盤，搭配一些洋蔥絲和海鹽，就可以上桌啦！

A5和牛最大的特色在於豐厚的油脂，饌和牛經過炙烤的步驟讓多餘油脂逼出，吃起來彈牙且多汁。

開幕期間（2020.12.15 至 2021.1.31）

只要GOOGLE商家評論，就招待一大盤海鮮盤！（2人招待1盤，4人2盤）

滿滿的沙巴魚片跟蛤蜊，「饌和牛」實在有心了，上網評論送的開幕禮很大器啊！

吃完火鍋還有甜點，冰櫃裡有很多選擇，看自己喜歡什麼就拿什麼吧～～～

包子媽拿的好吃巧克力雪糕～～

除了雪糕冰棒之外，饌和牛還有DIY手作霜淇淋機～～～

有兩種口味，香草還有草莓，也可以綜合一起吃！

其中草莓口味有些類似波奇棒的滋味，大推！

小薯條對於這霜淇淋超捧場的，吃得好開心～～～哈！

原文自 寒武紀

包子爸の食尚攝影手札