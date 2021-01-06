草莓季強勢回歸！棋格蛋糕、千層、生乳塔粉嫩療癒～草莓控準備開吃

令人期待的草莓季又來啦！冷冷的冬天到來，甜點也要跟著換季，各家業者推出多款療癒系草莓甜點，包括棋格圖騰的草莓巧克力蛋糕、淋上厚厚草莓糖衣的波堤甜甜圈，還有不同口味的草莓迷你塔，草莓控還不吃一波！

Lady M草莓巧克力棋格蛋糕、草莓千層系列

Lady M 推出新口味「草莓巧克力棋格蛋糕」，外表看起來平凡，但切開蛋糕，內部絕對讓你驚呼，鬆軟的香草、竹炭海綿蛋糕相間，抹上手工製作的草莓奶油乳酪，交織出趣味的棋格圖騰，精緻又可愛。外層則裏上草莓巧克力拌入草莓果泥製成的甘納許，呈現夢幻的乾燥玫瑰色，入口後酸甜的莓果香氣和清爽蓬鬆的口感絕對能讓草莓控難以忘懷。

除了新品棋盤蛋糕，超人氣的草莓千層系列也強勢回歸！主打酸香甜美風味的草莓千層，薄如紙的餅皮間均勻抹上帶有微微酒香的鮮奶油，鋪上新鮮紅豔的草莓丁，每一口都能品嚐到草莓果肉；入口果香馥郁的草莓香緹千層也是冬日不可錯過的品項！上層澎派地鋪滿草莓切片，草莓鮮奶油融合莓果酸甜口感與細緻的奶香，視覺味覺都好享受。

三文鳥甜點巢 草莓迷你塔、草莓生乳塔

網路起家的「三文鳥甜點巢」，是間位在永和的甜點工作室，目前採線上訂購、尚無實體店面，有別於一般甜點蛋糕店，他們擅長將甜點細緻迷你化，打造一口即食的大小，非常適合嘴饞又怕吃太多的甜點控！這次冬季推出的「草莓迷你塔」一共有5種不同口味，分別為抹茶、巧克力、生乳、檸檬及卡士達，塔皮則有抹茶、巧克力和原味3種選擇，香酥塔皮配上新鮮的草莓，冬季必嚐！

除了迷你塔外，三文鳥甜點巢也有各式尺寸水果塔，其中「美人橘草莓生乳塔」更是草莓狂熱者的愛！檸檬醬與草莓果醬、覆盆子，融合生乳酪調味，上頭佈滿新鮮草莓及柑橘果肉，酸甜不膩的清爽滋味讓人欲罷不能～

Mister Donut 「白雪草莓季」波堤

Mister Donut 今年推出「白雪草莓季」，一次開賣多款草莓波堤，均以白巧克力為基底，加入大量乾燥草莓顆粒，將微酸甜草莓風味融入四葉北海道乳源，調製成白雪草莓巧克力沾醬，白裡透紅的色澤、嚐起來酸V香甜，讓整體味覺更具層次，其中「3重草莓波堤」，一次能品嚐到三種草莓變化，完全是重度草莓控必吃的口味！

適逢牛年，特別也以「乳牛」為意象開發「草莓哞萌」甜甜圈，蓬鬆酵母甜甜圈沾裹酸甜草莓巧克力醬，再搭配北海道牛奶卡士達內餡，甜蜜滋味加上巧克力乳牛斑紋的外型超級療癒呀～