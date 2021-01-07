超人氣Q萌《黏黏怪物研究所》登入台灣搶先看！8個療癒場景必玩必拍　限定商品百元就能帶回家

韓國知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（SML）」，睽違四年即將在1/8松菸一號倉庫展出《SML黏黏怪物研究所-登入計劃特展》，這次規劃了8個可愛有趣的展區，聲光效果和展體設置都是最新原創，讓人耳目一新，除此之外還有黏黏怪雞蛋糕、超多限定商品只有在展區才買得到，讓黏黏怪粉絲黃子佼直言「全部都想帶回家！」還有什麼必看亮點？就讓我們一起登入黏黏怪的療癒世界吧！

3個聲光體驗展區讓你「沈浸式」療癒

首先進入的「GO INSIDE轉換隧道」，由黑與白營造出神秘感，燈光投射在牆上播放著黏黏怪物的組成構造，看起來像是來到了黏黏怪物研究室。緊接著來到黏黏怪的身體裡，走到身體中央，就能感受到彷彿與世隔絕的小空間，只聽得見療癒神秘的音樂，莫名紓壓～最後則是將你變身成黏黏怪物，站在螢幕前，找到屬於你的怪物，揮動雙手就會有各種華麗變身，進入相當有意境的華麗世界。

5個暖心場景陪你放空看夕陽

除了各式迷你黏黏怪，超巨型的怪物也沒少！5個場景裡必拍的就是「怪物大腳丫」，但嚇人的巨大腳丫其實非常柔軟，甚至可以將它抬起來，臣服在巨大黏黏怪的腳下，把這一幕拍下也是相當俏皮呀～另外也能進入到怪物城市中，錯綜交疊的建築物，不管橫著走、倒著走都可以，四面八方的鏡子牆壁也讓城市看起來更大，時不時還會「轉角遇到怪」，別忘了跟黏黏怪拍一張照喔！

全場最療癒的地方非「放空chill日落」莫屬，來到這裡會不自覺盯著中間夕陽看，彷彿在濕冷的天氣裡有暖暖的陽光灑落，不妨坐在雲朵夕陽旁享受放鬆自在的時光吧。

黏黏怪物雞蛋糕必吃！超過百種限定商品百元就能帶回家

逛完黏黏怪物的新世界，想必很多人都想帶它回家，在展區最後也有超過百件的超Ｑ限定商品，從收藏系的公仔、盒玩，到實用系的安全帽、玻璃杯、電腦包等，眾多可愛商品百元就能帶回家，讓不是黏黏怪物迷的人也立馬被圈粉，精緻的設計太值得收藏！如果對吃特別有興趣的姊妹，千萬別錯過超萌的黏黏怪物造型雞蛋糕，這個冬天就讓黏黏怪物來療癒你吧。

黏黏怪物研究所：登入計劃特展

日期：2021年1月8日～2021年4月4日、每日10:00～18:00

地點：松山文創園區 1號倉庫 (台北市信義區菸廠路88號)