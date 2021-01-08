Hello Kitty 聯名生吐司太可愛！超萌Kitty環保袋、極莓果生吐司　1/11搶先預購

Kitty鐵粉不用羨慕日本了！先前在日本預告將和超高人氣Hello Kitty合作祭出全新限定聯名款「極莓果生吐司」，有超萌Hello Kitty造型環保袋之外，在生吐司的外皮上更烙印上Hello Kitty的頭型，讓台灣粉絲紛紛敲碗、跪求台灣分店也能夠引進，讓大家在不能出國的疫情時代中，也能跟日本一起體驗新品。

在台灣「嵜本SAKImoto Bakery」積極的溝通下，終於爭取到和日本同步販售「Hello Kitty生吐司聯名款」，嚴選進口高品質小麥、奶油和北海道牛乳做為基底，加入大量的蜂蜜、煉乳以及酸甜滋味的草莓醬，為了增添果香、多層口感還特別加入草莓果乾、蔓越莓果乾。

在生吐司的右下烙印不僅有經典LOGO「嵜」，超療癒的Hello Kitty也首次現身，讓鐵粉忍不住切開。而聯名的環保提袋也能看見Hello Kitty化身為店員、抱著生吐司的可愛模樣。預計在01/11於官網開放預購，並在1/15起在全台實體門市開賣，數量有限、要搶要快。

嵜本SAKImoto Bakery「極莓果生吐司」

官網預購：1/11於SAKImotoBakery官網開放預購。

門市購買：1/15起每週五~日於全台三間門市上市，台北旗艦店下午2點開賣/台北101二店&新光南西三店於下午4點開賣；每人購買數不限。（數量有限，售完為止）

產品售價：

1、極莓果生吐司組合NT$580元（含極莓果生吐司及環保提袋）

2、含任一Jewel Jam組合售價NT$780元（含極莓果生吐司及環保提袋）。

《原文自 Taipei Walker》