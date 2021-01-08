全台超夯溫泉TOP 50大公開！國人最喜歡的泡湯地區前十名全解析

▲全台最夯溫泉TOP 50大公開！國人最喜歡的泡湯地區前十名全解析。（圖／清新溫泉飯店）

想知道現在夯什麼，不是誰說了算，Instagram數據才是新一代的觀察指標。Walker與擅長以大數據與AI分析來協助品牌行銷的Tagnology合作，透過hashtag計算出2019～2020年與「溫泉」相關的數據，才知道深受大家喜愛溫泉所原來是這幾家，如果還沒去過一定要趕快筆記下來安排一趟泡湯紓壓之旅程吧！

NO. 10 泰崗野溪溫泉 打卡數1,491

隱身於新竹縣尖石鄉秀巒部落的野溪溫泉，位處於塔克金溪下游溪谷，屬一處透明、無味的弱鹼性碳酸氫鈉溫泉，因易受沉積物堆積覆蓋，使得泉水露出狀況較為不穩，水溫約43～54℃，越是接近越可聞到淡淡硫化氫味，而周邊峽谷遍佈變質岩層，也與深潭構成了一片絕美的湛藍水面。

美好的事物，總是需要付出相對的代價，探訪泰岡溫泉之前，必須越山、涉水、鑽進竹林山徑中、再步行約2個小時，即可一睹被譽為「在地人秘境」的優美景致。深秋時節，一旁還有轉紅楓葉襯托著，讓綠意、藍溪再染上一抹搶眼色彩，讓人流連駐足。

來到天然的溪谷暖泉，許多旅人選擇於此紮營住上一晚， 享受鳥鳴與溪流合奏出美妙聲浪，於露天的自然溫泉裡，舒緩一下沿路前進的疲憊，只是山上氣候多變、水流變幻，都需要小心應對。

#泰崗野溪溫泉

地址：新竹縣尖石鄉

NO. 9 皇池溫泉御膳館 打卡數1,652

帶酸性的青磺泉因含有微量的鐳放射能，又被稱為鐳泉， 目前全世界只有在日本玉川溫泉與台灣北投溫泉才能享受到，而皇池便是少數擁有此類特殊泉質的溫泉會館之一。

皇池位在磺溪嶺景觀步道旁，目前設有3個會館，雖不經營旅館住宿服務，但提供遊客多種泡湯設施，力求讓所有人都能找到適合自己的浴池。

其中的雙人半露天湯屋，可以愜意享受陽光或夜空，房外大面積的竹片又能提供泡湯時的獨立隱密性，是注重隱私者的最佳選擇。此外，不好意思跟陌生人同泡在大眾裸湯的遊客，這裡也有特別設置可穿著泳裝下水的溫泉浴池。

除了有北投特殊的青磺泉之外，美味料理與KTV包廂也是皇池一大特色，不少客人就是為了一邊高歌一邊享受熱騰騰的砂鍋粥而來此，餐點消費滿額更可免費體驗泡湯，適合朋友聚餐或親子同遊。

#皇池溫泉御膳館

地址：台北市北投區行義路402巷42-1號

電話：（02）2862-3688

營業時間：泡湯24hr，用餐12：00～凌晨03：00（LO凌晨02：00）

費用：大眾池250元／1人（120公分以下免費）、二館泳裝池250元／1人（110公分以下半價）、雙人湯屋 500元／30～40min／2人

NO. 8 日勝生加賀屋 打卡數1,824

冬季濕冷的北台灣，泡溫泉是抗寒的絕佳方式。北投一帶的溫泉產業開發極早，遊客有眾多享受溫泉的選項，無論平價浴池或頂級飯店場館，都能輕鬆滿足各種需求。

提到北投溫泉，日勝生加賀屋絕對是一個指標性存在，從建築、設備、裝潢到服務品質，處處可見經營者的用心， 在目前疫情影響出國旅遊之際，成了不用出國就能體驗日本頂級溫泉文化的首選，更連續2年獲得「米其林台北指南」推薦的專業背書。

遊客可在散發日式典雅風情的大眾溫泉池中，享受暖呼呼的白磺泉，或選擇獨立靜謐的雙人湯屋徹底放鬆身心；除了白磺泉，日勝生加賀屋也提供青磺泉及北投石岩盤浴體驗， 錯過可惜。當然，若能在此住上一晚，並品嚐天翔廳利用當令嚴選食材做出的和風料理， 更是一段讓身心都充滿極致尊榮感的度假體驗。

#日勝生加賀屋

地址：台北市北投區光明路236號

電話：（02）2891-1111

營業時間：住宿check in 15：00、check out 11：00，白磺大眾湯07：00～23：00，湯屋24hr預約制

白磺大眾湯 1500 元／1 人（單次進出）

費用：湯屋 2300 元起／90mins／2 人（最多3 人一室，第3 人加價800 元）

NO. 7 清新溫泉飯店 打卡數2,147

清新溫泉坐落於台中大肚山頂上，但距離市區的高速公路或高鐵站，車程卻只要10～15分鐘，交通相當便利。身為台中目前唯一一家五星級溫泉飯店，清新溫泉除了軟硬體設施都相當到位外，在這還能俯瞰遼闊浪漫的百萬夜景，市區的燈火加上天空星光，可說是泡湯的夢幻組合。清新溫泉的水質為弱鹼性的碳酸氫鈉泉，也被暱稱為「美姬湯」，基本上無色無味，對一般民眾來說接受度頗高。

除了客房泡湯、露天溫泉水療，以及湯泉泳池等基本設施，更針對親子遊客，推出兒童球池、閱讀區、多種遊戲機台與散步小花園等空間，還有創意DIY課程，體驗完之後可帶回專屬自己的手作紀念品。大人和小孩都能找到自己最喜歡的角落，度假絕不無聊。泡完湯後，不妨坐在大片落地窗前享用各式餐點，為湯泉之旅做個滿足的完結。

#清新溫泉飯店

地址：台中市烏日區溫泉路2號

電話：（04）2382-9888

營業時間：住宿check in 15：00、check out 11：00，大眾池07：00～22：00，客房泡湯07：00～23：00（最後入場21：00）

費用：大眾池 450元起／1人、客房泡湯 1999元／120min／2人

NO. 6 南庄雲水度假森林 打卡數2,214

南庄雲水度假森林是近年頗受歡迎的親子出遊好去處，很適合2天1夜小旅行，因為這裡可以泡湯、又能露營，是設備齊全的複合式莊園，更是全台10大落羽松秘境之一，在最美的變色期，湖畔金黃、橘紅交錯，充滿異國情調。

四周被群山圍繞，占地廣闊、景致優美，隨意漫步其中就很療癒，而且怎麼拍怎麼好看，到處都是熱門自拍打卡點。不少人選擇一日遊，享受大眾SPA池和落羽松美景；想悠閒點推薦一泊二食，入住可愛的馬卡龍Villa、星空露營車， 隔天還可去鄰近的老街、向天湖等景點走走。

這裡是南庄唯一溫泉區，為弱鹼性的碳酸氫鹽泉，觸感滑嫩，對肌膚有保養與淨白效果。室內外都有溫泉池可泡， 露天區能欣賞自然美景，一旁的SPA還有恆溫兒童戲水區；室內除了公眾池，另有雙人湯屋、檜木足湯可選擇。

#南庄雲水度假森林

地址：苗栗縣南庄鄉南江村東江31-3 號

電話：（037）825-285

營業時間：住宿check in 15：00 ～ 18：00、checkout 09：00～11：00，戶外SPA 大眾湯、雙人湯屋09：00～22：00，檜木足湯09：00～11：00

費用：戶外SPA 大眾湯 400 元（250 元小孩）／ 1 人（需著泳裝泳帽）、雙人湯屋 900 元起／90min／

2 人（加1 人另加200 元，小孩100 元）、檜木足湯 200 元／ 60min ／ 1 人

NO. 5 泰安觀止溫泉會館 打卡數2,387

泰安溫泉區位在遠離塵囂的山林裡，泉質為無色無味的鹼性碳酸泉，沒有硫磺味，平均泉溫約攝氏47℃，泡完會有滑潤感，被譽為「美人湯」。本區特色飯店首推泰安觀止溫泉會館，整體設計以樹、石頭、木頭等天然元素為概念，打造成融入自然的環保綠建築；露天湯區也結合山與溪的景觀， 風貌各有不同，溫度也有別， 能依自己喜好挑選。

戶外除了SPA水療、蒸氣室、足湯，還有隱密幽靜的男、女裸湯區，各有獨立更衣室、烤箱等，能安心享受；另有著名的無邊際泳池，能在充滿綠意的環境中盡情戲水。在水面反射襯托之下，自己也成為美景的一部分，是熱門拍照打卡點。想要更放鬆，可以選擇私人湯屋，裝潢以沉穩冷色和木質為主，內斂質樸，踏入的瞬間就感到平靜；泡湯池採用天然檜木築成，會聞到淡淡木頭香，十分舒心。

#泰安觀止溫泉會館

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩58號

電話：（037）941-777

營業時間：住宿check in 15：00、check out 11：00，露天風呂、游泳池07：00～11：00、14：00～22：00，湯屋各房型時段有所不同，預約請直接上網查詢

費用：客房湯屋 2500元起／120min／2人（線上預約制）、露天風呂 640元起／1大人（線上預約制）

NO. 4 四重溪溫泉公園 打卡數2,564

連續2年以紫色薰衣草、楓紅燈海為主題的四重溪溫泉季，今年同樣延續以「桃花」 意象點亮夜色，將溫泉公園打造成浪漫樂園，讓人彷彿置身桃花林。和戀人一起漫步桃花隧道，共譜一曲流水桃花，遍地閃閃的桃花燈海，璀璨迷人的氛圍令人沈醉；而在199縣道另一端的牡丹鄉旭海溫泉，也打造成世外桃源，可暢遊2種不同的溫泉風情。

在桃花爆棚的四重溪溫泉公園內，不只有唯美的桃花隧道，還有蝴蝶、高跟鞋燈飾、桃花飄搖的旅服中心，以及小朋友最愛的粉紅旋轉木馬。神社參道兩側設立足湯亭，泡腳池棚頂上滿滿桃花綻放，池上可見朵朵桃花倒映，別有番情趣。泡湯後，沿著後山小徑愜意而行，周末逛逛溫泉街市集，也十分輕鬆悠閒。四重溪溫泉季即日起至2021／3／1一，想要化身在偶像劇浪漫場景，趕快把握桃花來襲！

#四重溪溫泉公園

地址：屏東縣車城鄉溫泉村文化路

電話：（08）732-0415

NO. 3 北投麗禧溫泉酒店 打卡數2,584

北投麗禧溫泉酒店位在北投制高點，可遠眺觀音山脈、坐擁大屯山系，並以取得硫磺谷第一口白磺泉聞名。白磺泉屬酸性硫酸鹽泉，乳白泉水帶著些許磺灰，日治時代被稱為「星乃湯」，泡完後皮膚細滑，並有助於舒緩關節疼痛。全館由名設計師李祖原打造， 以具備禪意的新東方元素，將酒店融於環翠景致中，風格簡約的66 間客房皆備私人露台、寬敞空間與格局，一開窗，蓊鬱山景即在眼前，帶來沉靜身心靈的美好渡假時光。

房內皆備冷熱池，以保溫效果良好的觀音石打造，45℃白磺泉搭配純淨山泉，窗外即是翠綠丹鳳山景。酒店另設露天風呂、獨立湯屋與戶外風呂， 露天風呂為裸湯，9米挑高半開放式，可享受山區徐徐微風；獨立湯屋採原木風格，具備舒適躺椅與衛浴設備；戶外風呂是著泳衣的大眾池，搭配美景與躺椅，綠意一覽無遺。

#北投麗禧溫泉酒店

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：（02）2898-8888

營業時間：住宿check in 15：00、check out 11：00，露天風呂07：00～23：00，戶外風呂07：00～22：00，獨立湯屋24hr（預約制）

費用：露天風呂 1600元起／240min／人 戶外風呂 600元／人、獨立湯屋 2300元起／90min／2人 溫泉房 2人房14000元起

NO. 2 村却國際溫泉酒店 打卡數3,554

坐擁453間溫泉客房的村却，採用現代禪風簡約風格， 汲引在地純淨的碳酸氫鈉泉， 打造頂級村居美學。村却的溫泉源自羅東溪地底湧泉、清澈見底的十六份圳，曾是灌溉良田的重要水道、蜿蜒從飯店旁潺潺流過。除了碳酸氫鈉泉， 館方還導入養生湯療科技，透過專利奈米技術讓水分子對撞衝擊，產生每分鐘達

12億萬顆超微粒氣泡。直徑小於人體毛孔的奈米高含氧水，能迅速深入毛細孔，清除深層髒汙，促進體內血液循環，提供猶如頂級牛奶浴般的絲柔觸感。

飯店全房型皆擁碳酸氫鈉泉及奈米牛奶浴雙湯池，獨特雙Y軸線設計，讓每個房間都能欣賞大面窗景。酒店另也有大眾湯、湯屋等溫泉設施可供選擇，更有5大主題餐廳獻上以當季食材精烹的美食極致饗宴；頂樓THE ROOF 190星空酒吧，百萬夜景佐以佳餚美酒， 絕對是度假夢幻首選。

#村却國際溫泉酒店

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

電話：（03）905-7988

營業時間：住宿check in 15：00、check out 11：00，所有溫泉設施07：00～23：00

費用：大眾池 600元起／人、湯屋 2200元／90min／2人、泉房 2人房6200元起

NO. 1 雲品溫泉酒店 打卡數 4,102

雲品溫泉酒店依傍翠綠山水，是日月潭第一家獲頒天然溫泉認證標章的度假酒店，除了欣賞大自然湖光山色，還能享受有美人湯美名的碳酸氫鹽泉，曾獲Tripadviso評選為台灣最佳飯店。完善的泡湯空間， 除了SPA按摩水療的大眾風呂、煙嵐風呂男女裸湯之外，最推薦的莫過於房內的私人湯池， 可邊泡湯邊飽覽潭景，由溫潤泉水洗滌疲憊；亦可於資生堂旗下的Qi SPA，讓專業芳療師釋放心靈壓力。

館內近千坪休閒設施，提供豐富的活動規劃，適合各年齡層遊客來參加，如親子共遊的雲遊森林遊戲空間、挑戰性高的專業攀岩牆、腳踏車環湖行程等，或動或靜都可一次體驗。品嚐美食也是雲品重要一環，KEN CAN by Ken Chan中餐廳由米其林三星主廚陳偉強主理，集結招牌好菜與在地食材，激盪出全新風格精緻菜餚，高水準饗宴不容錯過。

#雲品溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉中正路23號

電話：（049）285-6788

營業時間：住宿check in 15：00、check out 11：00，各項溫泉設施07：00～23：00

費用：大眾池 只提供房客使用、溫泉房 2人房9300元起（一泊二食）

還看不過癮嗎？想知道還有哪些人氣溫泉嗎？NO.11～50在這裡

NO.11 鳩之澤溫泉

NO.12 北投溫泉博物館

NO.13 湯圍溝溫泉公園

NO.14 梵梵溫泉

NO.15 栗松溫泉

NO.16 威尼斯溫泉露營地

NO.17 精英野溪溫泉

NO.18 台中日光溫泉會館

NO.19 關仔嶺景大溫泉渡假山莊

NO.20 綠島朝日溫泉

NO.21 台東鹿鳴溫泉酒店

NO.22 馬陵溫泉

NO.23 下七股野溪溫泉

NO.24 川湯春天旗艦館

NO.25 八煙野溪溫泉

NO.26 泰安湯悅溫泉會館

NO.27 新北投溫泉

NO.28 烏來璞石麗緻溫泉會館

NO.29 嘎拉賀溫泉

NO.30 礁溪溫泉兔子迷宮

NO.31 寶來花賞溫泉公園

NO.32 中天溫泉渡假飯店

NO.33 大江戶溫泉物語

NO.34 大板根森林溫泉渡假村

NO.35 苗栗騰龍溫泉山莊

NO.36 谷關伊豆溫泉會館

NO.37 會來尖石溫泉渡假村

NO.38 北投南豐天玥泉溫泉會館

NO.39 關仔嶺儷景溫泉會館

NO.40 北投水美溫泉會館

NO.41 瀧乃湯

NO.42 陽明山 馬槽花藝村溫泉會館

NO.43 馥麗溫泉大飯店

NO.44 春水笈溫泉湯屋

NO.45 龜丹六二溫泉山房

NO.46 小錦屏野溪溫泉

NO.47 宜蘭 礁溪樂山溫泉拉麵

NO.48 東遊季溫泉渡假村

NO.49 花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村

NO.50 磺溪溫泉

《原文自 Taipei Walker》