新北汐止｜火鍋美術館！399起鴛鴦火鍋吃到飽　絕美藝廊火鍋城必訪

汐止社后的中興路是餐廳的密集度很高，是汐止在地人常來覓食的好所在，這兒有一間包子爸很推薦的吃到飽餐廳「藝爐晏 火鍋美術館」！環境超寬敞，室內裝潢極有氣氛，而且極富文藝氣息的老闆居然還是一個畫家！店內裝潢用心，超美超好拍，還掛滿了老闆的畫作，來吃火鍋就像在逛藝廊一般，令包子爸印象深刻！加上399起（晚餐450）的超平實吃到飽價格，讓「藝爐晏」開業一年來生意相當火爆～～早已列為包子爸汐止必推薦的火鍋店之一！

不分平日假日，午餐一律399元，晚餐450元，另外還可以加價吃到海鮮拼盤或是等級更佳的肉盤。

這定價可以說是超佛心，難怪午餐晚餐時間生意都這麼好～！

「藝爐晏」可以說是汐止最美的火鍋餐廳，相信沒有之一！即使放在台北市內，藝爐晏的藝術感跟裝潢的用心，也是獨一無二，難以取代的。

相當舒適的用餐空間，加上微黃的燈光，還有讓人放鬆的輕音樂，在藝爐晏用餐，真心好享受！

「藝爐晏」本身也是一個藝術工作坊，老闆每週二、週四下午2:00至下午5:00，都有油畫教學，每堂課3小時(每堂學費1000元)，三堂課即可完成一幅油畫作～～～報名的學員可以說是非常多！

《代客畫作》專案（含錶框）

☆1號尺吋(明信片尺寸) 原價$6000 特價$3000

☆5號尺吋(30*30cm) 原價$3萬 特價$7500

畫作時間約3~4週,,其他尺吋，請電洽或粉絲團詢問

老闆是科班達人～美術系畢業，一看就知道是高手，尤其是人像畫，每一張都活靈活現，超美！

每一張畫作，都是老闆親自用心完成！

包子爸覺得「藝爐晏」所準備的自助吧可以說是非常多樣化！

除了各式蔬菜、拉麵、王子麵、老油條之外，還有冰棒、冰淇淋、剉冰、水果吃到飽～～還有燒賣、炸物！真的很用心～～選擇性也很多！

飲料喝到飽～～可樂、雪碧、熱咖啡、熱茶、奶茶、果汁，一應俱全。

自助吧這兒的冰櫃有滿滿的火鍋料，各式丸子、餃類，還有店主人自製的手作排骨酥，相當好滋味！

自助吧的涼拌菜吃到飽也頗受歡迎，口味不錯而且開胃！

自助吧的炸物還有燒賣、包子都很適合小朋友吃，在正式吃火鍋之前，可以先來一點燒賣熱熱身！

各式火鍋配料應有盡有，雖然「藝爐晏」沒有提供蝦子吃到飽，但自助吧冰櫃裡的料真心很足，畢竟中午只要佛心的399元，晚餐也只要450而已，有夠便宜！

蔬菜都蠻新鮮的，南瓜、高麗菜、大陸妹和玉米都好吃，口感也脆甜！

各式附餐：滷肉飯、韓式拉麵、粉絲、王子麵…….該有的都有～～

滷臭豆腐跟鴨血都很入味，建議可以倒入麻辣鍋中慢慢燉煮，臭豆腐越燉越夠味，鴨血也是嫩口好吃！

湯底有兩種可以選擇，原味和麻辣，原味高湯以菜心、洋蔥、紅蘿蔔、白蘿蔔、柴魚和雞骨熬製，口感清爽！

而麻辣湯底的熬製也非常花功夫，材料一樣使用雞骨，加上十幾種中藥材，如：當歸、陳皮、小茴、黃耆、甘草、八角等，先熬約4個小時，基底完成後，再以獨家的麻辣醬、花椒、大紅袍，浸泡米酒再拌炒，品嚐起來溫和不刺激，也不會死辣，算是頗為夠味的麻辣湯頭。

台灣人吃火鍋，最講究的就是「沙茶醬」，藝爐晏的沙茶醬相當講究，先將花生粉和碎花生先用熱鍋炒過，品嚐起來更濃郁香氣也更足，口感也多了花生粉的顆粒感，加上一顆生雞蛋（免費吃到飽），再拌上些許蒜泥、生辣椒、蔥花，就是100分美味的沾醬！

海之鮮味 698元（包含午餐399 / 晚餐 450 吃到飽）

綜合海鮮盤：櫻花蟹、鮑魚、白蝦、竹蛤、蛤蜊、多利魚～～

喜歡吃海鮮的朋友，可以升級海之鮮味套餐，一樣有牛肉、豬肉、雞肉加上自助吧吃到飽，等於用相當便宜的價格多買了一盤滿滿的海鮮（不能續加），蠻划算的！

牛見豬羊 598元（包含午餐399 / 晚餐 450 吃到飽）

喜歡吃肉的朋友可以升級肉盤，多加價購入一盤，可以從三種肉（霜降牛、松阪豬、紐西蘭小羔羊）之中挑選兩種，每種肉約80g，等於多了160g的肉可以吃，肉質更佳！肉控絕對可以加價試試～～～

紐西蘭小羔羊

入鍋涮個幾秒鐘，肉質嫩口彈牙，絲毫沒有羊羶味，相當好吃～～

霜降牛

超長一大片的霜降牛，吃起來油脂分佈均勻，口感Q嫩，相當過癮！適合搭配麻辣香鍋品嚐！

吃到飽可以無限提供的有三種肉～～

培根牛、梅花豬、雞肉片！

培根牛

吃起來油脂豐厚，涮個幾秒就入口極為多汁肥嫩，厚薄適中，搭配麻辣鍋有夠讚！

梅花豬

喜歡吃豬肉或是不吃牛的朋友，藝爐晏的梅花豬肉口味也挺不錯的，吃到飽的梅花肉，肉質絲毫不馬虎，Q彈有嚼勁，搭配原味湯頭更顯清甜～

吃飽喝足來點剉冰也很酷～～

自助吧那兒有一台小機器，可以手動做剉冰，搭配各式配料，淋上一些煉乳，即使在冬天吃，也很甘甜爽快！

「藝爐晏」的冰淇淋選用的是泰國第一冰淇淋品牌「Mingo」吃到飽！有榴槤、白玉荔枝、泰式奶茶、等多種特殊口味～～

還有各式「Mingo」冰棒可以吃！口味有夠多元，滿滿的熱帶風情，老闆實在很夠意思～～！

各式甜點蛋糕也有水準之上的口味，選擇也不少～

巧克力蛋糕和波士頓蛋糕都不錯吃，巧克力味蠻香濃，吃飽喝足來點甜點蛋糕也很對味～～

從甜點的選擇上，也能感覺到「藝爐晏」的用心，這點實在值得誇讚！

藝爐晏就是一間在小地方用心，讓人感到暖心的火鍋城，也難怪開業一年多來，生意一直都這麼棒！

原文自 寒武紀

包子爸の食尚攝影手札