浪漫過冬天！「台灣」8大賞雪景點特蒐　銀白仙境超迷人～

▲銀白仙境好迷人！這些美景就在「台灣」，8大賞雪景點陪你浪漫過冬天。（圖／授權自IG：@max__630、@queenie.sj）

今年寒流一波接著一波，全台各地溫度不斷創新低。陽明山、太平山、合歡山等地都降下皚皚白雪，夢幻的宛如置身於人間仙境。以下整理全台8個賞雪景點，快趁著低溫來襲時上山追雪。

太平山國家森林遊樂區

宜蘭太平山可說是榮登2021第一波新洗版人氣主角。 位於海拔1850公尺的太平山在前幾天降下了今年度的首場雪，太平山莊更是降下睽違三年以來的第一場雪。雪不斷的飄落，不論是園區內的「山毛櫸步道」或是「見晴懷古步道」都像是披上了白色外衣，整個山化身銀白世界，美不勝收，更讓人有來到北歐國家的錯覺。

思源啞口

思源埡口約海拔2000公尺左右，位於宜蘭和台中交界區，也在前往台中市武陵農場台7甲線的路上。開往農場的沿途，樹木都已結滿霧淞且綿延數公里，讓人猶如置身在夢幻森林秘境，美麗雪景讓遊客驚呼連連。

合歡山

位於海拔三千多公尺的合歡山有著台灣「雪鄉」之稱，更是許多人賞雪的好去處。而在今年的年初也正式邁入了2021雪季，合歡山遊客服務中心、合歡山武嶺亭，積雪已經厚厚一片，畫面像極童話世界。

雪霸國家公園-雪山主峰

雪霸國家公園的雪山海拔海拔逾3000公尺，是僅次於玉山的第二高山。因此只要寒流來襲氣溫一降，加上充足的水氣就會降下皚皚白雪。而園內的武陵遊憩區、觀霧遊憩區、雪見遊憩區都是相當知名賞雪區。更有網友表示，冰天雪地的雪山 讓人令人驚豔，大讚「根本不必出國，台灣高山雪景就很美」。

玉山

台灣第一高峰玉山，海拔高度為3952公尺，只要寒流來襲，降雪的機率就非常大，尤其是最高的排雲山莊是最容易下雪的，但想欣賞整座銀白山頭的迷人風景可不是這麼容易，因海拔較高較難到達，因此一定要做好準備在上山。

拉拉山

桃園市復興區拉拉山又稱作達觀山，而「拉拉」在泰雅族語裡代表「美麗」的意思。 海拔約2000公尺，若遇上強烈寒流時也有不小的降雪機率。像今年就飄起了細細白雪，降雪後的地面、樹木都披上白色衣裳，銀白一片，讓整個山景相當美麗。

大屯山

北部地區賞雪的好選擇！大屯山位於陽明山國家公園內，海拔約1100公尺。冬天時迎東北季風，因此只要水氣夠加上夠幸運就可以遇見降雪喔！月初時，大屯山從清晨就開始降雪，因此也吸引大家紛紛上山去，甚至有民眾自備滑雪板，在積雪上暢快滑雪，直接來一趟「偽出國」，也有民眾第一次在台灣賞雪，直呼美景不輸日本。

南湖大山

台灣五嶽之一的南湖大山，更有「帝王之山」的封號。 台灣唯一的「寒漠」地質、台灣最長的冰封雪季及有著台灣最完整多變的冰河地形（如壯麗的上、下圈谷）。冬季下起大雪時，群峰山頭佈滿白雪，有如人間仙境般。但想要拜訪南湖山區並不是那麼容易，一定要受過專業訓練喔。

原文自 《NOWnews 懶人包》