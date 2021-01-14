北車美食再加一！韓式定食正式插旗北車微風　搶先吃「九宮格小菜、海鮮炒碼麵」再拚人品抽免費加菜

自己吃也不尷尬的一人美食，絕對是近期一大美食趨勢之一，在台北車站除了「一人燒肉、獨享鍋物」等美食競爭激烈之外，北車人的北車美食清單，現在又多一間「偷飯賊」韓式定食，主打九宮格小菜、道地韓式料理，讓北車人不揪團，自己也可以大吃一波。

看準北車的上班族市場，韓式定食「偷飯賊」強勢插旗北車，用招牌的九宮格小菜，重現韓國宮廷的「九節坂料理」的五色（白、黑、黃、綠、紅）、五味（酸、甜、苦、辣、鹹）原則，而店內每一款定食都會附上九宮格小菜，其中菜色不定期進行更換，包含辣炒年糕、海帶芽、柚香蓮藕、馬鈴薯沙拉、麻藥蛋、韓式泡菜、韓式蛋捲等，不知不覺間偷光碗裡的白飯。

菜單上主打石鍋拌飯、韓式豆腐煲、韓式烤肉三大種類、超過15款韓式定食料理選擇，而微風北車店更在開幕期間限定推出經典韓式料理「海鮮炒碼麵」，以拌炒過的韓國辣椒粉作為基底，再搭配新鮮的蝦子、魷魚圈、蛤蜊、蔬菜與高湯一同熬煮，讓人吃得到湯頭的「辛」與「鮮」，並且配上一口隨餐附上的「韓式糖醋肉」，讓人一秒飛進韓劇裡。

為了配合開幕，偷飯賊北車店特別推出限定優惠活動，01/14-01/17開幕首四日只要消費滿500元，就能獲得一次抽獎機會，獎項包含「任一餐點兌換券、300元折價券、蟹膏兌換券、辣炒年糕兌換券」等優惠。此外，只要在台北車站內找到偷飯賊品牌領袖「料理虎王」，並且合照打卡，還可享有免服務費優惠，搶攻北車人全新美食清單。

偷飯賊 微風車站店

開幕日期：2021/01/14

地址：台北市中正區北平西路3號（微風台北車站2樓）

開幕活動一：虎王列車長送好禮

活動期間：2021/01/14-01/17

活動內容：

消費滿500元即可參加一次抽獎，獎項包含「任一餐點兌換券」、「300元折價券」、「蟹膏兌換券 」 、 「 辣炒年糕兌換券」等超多好康，此外，只要到店用餐打卡，即可免費兌換「韓國進口飲料」一罐。

開幕活動二：尋找虎王大作戰！

活動期間：2021/01/18-01/31

活動內容：在台北車站尋找偷飯賊品牌領袖——「料理虎王」的蹤跡，與他一起合照並打卡上傳，即可到店領取「免服務費優惠券」一張。

詳細活動規則及兌換方式，依偷飯賊官方公告為主。

《原文自 Taipei Walker》