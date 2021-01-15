紅茶控看過來！日本青森蘋果、櫻花寒天晶球粉嫩夢幻　飲料控必喝的「春季日系風味」新上市

飲料控喝不膩的「可不可熟成紅茶」不只是常常在IG上洗版，也是質感系手搖飲品的指標。睽違許久後，這次可不可熟成紅茶宣布即將在01/13推出全新飲品「春蘋紅茶」，要用春季日系風味、吸睛粉紅色澤，再創一波可不可話題。

這次新品「春蘋紅茶」特別使用日本蘋果王國之稱的「青森蘋果」，完整鮮榨之後再搭配具有淡雅花香的「麗春紅茶」作為基底，讓整杯飲品帶有清新的花香、果香風味。特別的是，這次春蘋紅茶裡面，還特別加入少女心爆表的櫻花寒天晶球，把日本的風情濃縮在一杯飲料裡面，讓飲料控IG都搶著要打卡。

除此之外，針對接下來的農曆新年話題，可不可熟成紅茶與線上遊戲明星三缺一共同推出「可不可發財新年開運刮刮卡」，還特別翻玩梵谷、馬內、畢沙羅和秀拉的世界名畫，把過年一定要玩的「刮刮樂」變成一件藝術品，擄獲可不可鐵粉的心。

可不可熟成紅茶 新品「春蘋紅茶」

上市日期：2021/01/13

供應門市：可不可熟成紅茶全台門市。

售價吃訊：

北北基、離島: 大杯65 元 / 中杯55元

一般: 大杯60 元 / 中杯50元

(最低糖度限微糖；僅供冷飲，不得製成常溫、溫／熱飲)

可不可發財新年刮刮卡

活動時間：2021/01/27-02/28

活動內容：凡於活動期間至可不可紅茶全台門市，單筆飲品消費滿一百元，或外送單筆飲品消費滿二百元，即贈可不可新年開運刮刮卡乙張(可累贈，贈完為止)。刮刮卡埋藏2種趣味遊戲等你來挖掘，張張有獎，更有機會抽中百萬Volkswagen汽車乙台。

詳細活動訊息，依可不可熟成紅茶官網、官方粉絲團公告為主。

《原文自 Taipei Walker》