回到宿舍166號房！浮洲老宅咖啡廳　老屋裡的星光熠熠、感動味蕾的舍監私房咖哩飯

宿舍Room 166白天是咖啡廳，夜晚披上酒吧的外衣，是螢火蟲般浪漫的空間，日夜兩種情懷。佇立在馬路旁的老宅不怎麼張揚，瀰漫浮洲獨有的質樸。在宿舍來一碗舍監的私房咖哩飯，真材實料，吃過後會有所懷念，是浮洲一帶不能錯過的咖啡廳。

以宿舍為名的咖啡店開在馬路旁，過條橋越過湳仔溝便是浮洲島了，北區藝術聚落的幾間店也包括宿舍在內，極度鍾愛浮洲特有的藝文氣息，巷弄間藏有小台南的風景。聖誕節結束不久，宿舍Room 166周邊是新北耶誕城府中點燈的範圍，跟香火鼎盛的接雲寺搭在一起，我反而更喜歡這邊的衝突感。順遊一番，撿拾聖誕節殘留的氣息。

一如既往的，與跑店好夥伴大妹四處漂泊，不回家，扛著貴重的行囊停留在本日最後一站「宿舍」。我們的約會，若有人側拍永遠是兩個工作狂的背影。宿舍是府中的咖啡廳，夜晚的宿舍化身為酒吧，日夜風格迥然不同。螢火蟲般的星光熠熠，別緻的燈飾為老房子妝點每寸空間。

宿舍鄰近捷運府中站，離湳雅夜市不遠，從捷運站走過來有一小段。

宿舍166號房，應該是最奢迷慵懶的宿舍吧。此刻是晚飯時間，本就打定好主意吃他們家的咖哩飯，果真不失望。今晚沒有酒精陪醉，只有筆電催化我們的昏昏欲睡。

「宿舍」二字在黑暗中閃閃發亮。白天的宿舍是很young的咖啡廳，隨著天色漸暗，性格180度轉變，蛻變為沈穩內斂的酒吧，多了幾分朦朧美。宿舍供應多款酒精、無酒精飲品，當然白天的品項、咖哩飯同樣供應著，不過咖哩飯是限量的。

瞄到桌面立牌上寫著塔羅牌的時間，固定時間會有塔羅牌老師駐點解惑。果然好友很懂我，問我說，你不是很愛算感情嗎，距離上次到大稻埕體驗手沖咖啡的天使占卜也隔一陣子了，時間過得真快。

室內空間方正而寬敞，隨性擺放的復刻桌椅，老厝風格的藤椅，療癒的蒲團，構築懶洋洋的氣息。咖啡廳特別注重燈光的營造，迷人的燈飾，不重複的款式，醉人的光影印在牆面上幻化成光的美術館，妝點每個角落充滿戲劇色彩。

舍監的私房咖哩飯、宿舍炸雞、榛果牛奶、宿舍紅茶。

咖哩飯以新鮮蔬果、雞骨高湯、堅果調配而成，味道有明顯的鮮甜味與層次感，尾韻也是甜甜的。香氣濃厚濃稠，屬深厚系咖哩，但卻不會膩口或者是口乾舌燥，非常耐吃。「炸雞」值得多寫幾個字稱讚，咬下去會噴肉汁，肉質鮮嫩Juicy，外皮油炸的程度很黃金比例，並且貼心去骨了，大塊又厚實。

好險有另外單點一份炸雞，雖然吃到快要撐破肚皮，但仍心滿意足。

這一晚沒有精彩的劇情，因為都在筆電中度過，咖啡廳設置插座與WIFI，讓夜歸人也有靜謐的落腳處，同時感受浮洲質樸的氣息。

宿舍 room 166

地址：新北市板橋區館前西路166號

電話：02 2966 0415

營業時間：週日至四11:30–00:00，週五六11:30–02:00

交通：捷運府中站

原文自《莓姬貝利食事旅行》

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