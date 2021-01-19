「咔啦雞腿堡、蛋撻餐」銅板價開吃！速食店X手搖飲聯手推出限定優惠　讓炸雞控吃到嗨！

肯德基「咔啦雞腿堡餐」99元開吃！堪稱是炸雞控吃雞首選的「肯德基」，經典的炸雞、炸雞堡都是高人氣品項，以原塊雞腿肉打造的「咔啦雞腿堡」，外皮香酥，內裡鮮嫩多汁，堪稱是肯德基必吃的餐點之一，而這次肯德基與迷客夏合作，共同推出「小白單限定優惠」，準備要用意想不到的強強聯手吸引各自粉絲嚐鮮。

這次肯德基與迷客夏聯手推出的優惠活動共分為兩個部分，首先針對前來迷客夏消費的顧客，在1/12-1/29期間前來消費不限金額，即可拿到一張「小白單優惠券」，憑券可至肯德基購買「咔啦雞腿堡+原味蛋撻+香酥脆薯(小)」套餐99元的銅板價優惠，每張可購買一份套餐，小白單優惠券至4/10。

而針對前往肯德基消費的顧客，在1/12-1/23期間消費不限金額，同樣可以獲得一張「迷客夏飲品折價券」，在2/28前可憑折價券至迷客夏門市，享有購買不限飲品折價5元的優惠，每杯飲品限折一張。

肯德基99元套餐優惠

活動日期：2021年1月12日-1月29日

活動辦法：至迷客夏消費不限金額，即可獲得小白單優惠券乙張，憑券至肯德基可享有「1個咔啦雞腿堡+1顆原味蛋撻+1份香酥脆薯(小)」特價99元優惠，原價171元，優惠券使用期限至4/10為止。

迷客夏飲品折價優惠

活動日期：2021年1月12日-1月23日

活動辦法：至肯德基消費不限金額，即可獲得「迷客夏飲品折價券」，享有全系列飲品的5元折價券，單杯可使用一張，使用期限至2/28為止。

《原文自WalkerLand》