來陽明山喝咖啡曬太陽！全新桌邊手沖服務、沉浸式咖啡五感體驗太chill

喜歡喝手沖咖啡的朋友一定要關注包子爸這篇！位於陽明山上超夯的「豆留森林 CAMA COFFEE ROASTERS」近期推出了「桌邊手沖咖啡服務」，嚴選了兩款極品咖啡豆，就在桌邊現場手沖一杯極品咖啡！手工打造的木製手沖推車，搭配 KINTO的SCS黃銅手沖組與高級黃銅濾杯，一整個就是視覺、嗅覺和味覺的享受，喜歡拍照的朋友更可以拍的過癮！咖啡師沖泡咖啡時舉手投足之間的優雅，在近距離欣賞，實在大開眼界！熱愛手沖咖啡的玩家真心不能錯過，近距離跟咖啡師互動，感受沖煮咖啡時陣陣襲來的乾香氣、濕香氣，深度刻劃沉浸式的咖啡五感體驗～～這是這一季「豆留森林 CAMA COFFEE ROASTERS」期望上門的咖啡迷可以感受到的進化～～

包子爸來訪過「豆留森林 CAMA COFFEE ROASTERS」好多次了，不得不說，這兒氣氛真的很棒，加上寬廣的庭院還有造景，非常適合一家大小來此放電踏青！

cama透過與文化局老房子運動合作翻修自昭和12年（1937年） 歷史建築，建物址原為台灣省政府「農林廳林業試驗所轄管廳舍」。

古色古香，林蔭參天，在老建築中飄出咖啡香，讓人感覺十分幸福。

和式的老屋也非常適合大朋友小朋友在此拍照，濃濃的復古味，怎麼拍都有FU～～～

「豆留森林 CAMA COFFEE ROASTERS」這兒還有一片茂密的竹林，同樣很適合拍照！

這兒還有一小座庭園魚池，帶著小朋友來這邊看魚看竹林，別有一番樂趣～～

這兒有一座小空間，上一回包子爸就來這兒上「咖啡烘豆課」。

在和式的木造老建築裡啜飲咖啡，十足有氣氛～～～

包子爸一定要先提醒大家，無論平日假日，「豆留森林 CAMA COFFEE ROASTERS」的生意都相當好！

要來豆留森林之前，請一定要先預約座位，以免向隅。

透過老房子的窗沿散射進來的和煦陽光，讓「豆留森林 CAMA COFFEE ROASTERS」散發出一種獨一無二的藝文感！包子爸每次來都好愛！

與咖啡的親密對談 桌邊手沖服務

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林精心策畫的桌邊手沖服務，將手工打造的木製手沖推車，搭配成立於1972年的東京咖啡器具品牌KINTO的SCS黃銅手沖組與高級黃銅濾杯。黃銅濾杯的細微孔洞濾網，可使咖啡香氣更加純淨，同時保留了風味的層次與滑順度。消費者可以近距離感受沖煮咖啡時陣陣襲來的乾香氣、濕香氣。由專業咖啡師帶領風味品飲，細嚐咖啡裡的酸香苦甜與各種奔放的果香與花香，同時互相分享咖啡沖煮與品飲心得，深度刻劃沉浸式的咖啡五感體驗，讓充滿日式典雅美學，與豆留森林80年木造日式老宅裡外輝映。

目前手沖咖啡的服務有提供兩種風味等級的豆子可供選擇～～

 【熱帶水果發酵 卡杜拉 瓜地馬拉 實驗批次】運用中美洲特有水果紅酸棗(Jocote)特殊香味，協助咖啡果實在厭氧環境下發酵，細膩控制溫濕度並進行日曬乾燥。品嚐帶有濃厚莓果香氣，以及鳳梨、波羅蜜與芒果的熱帶水果風味，巧克力餘韻。售價360元/杯，咖啡豆1/4磅880元。

 【精品日曬 藝伎 哥倫比亞 瑪麗亞莊園】頂級莊園國際評鑑獎，2017 Cup of Excellence 哥倫比亞卓越杯第二名。瑪麗亞莊園在佔地3公頃的莊園裡，種植了高貴的藝伎和摩卡特殊品種，細心採集了正熟的紅果實，並篩選出高品質咖啡櫻桃，奠定了得到國際評鑑的基礎。風味帶著精緻的白葡萄、濃郁花香、紅酒、熱帶水果、鳳梨風味。售價480元/杯，咖啡豆1/4磅1,280元。

包子爸選擇的豆子的是這杯【熱帶水果發酵 卡杜拉 瓜地馬拉 實驗批次】

「CAMA COFFEE ROASTERS」相當貼心，還特別準備了一張卡片，上面寫著這咖啡豆的特性還有風味，長知識了！

手沖咖啡是很專業的，而且品嚐之前有許多步驟，咖啡師會建議一開始先聞香～～

品酩一下咖啡豆最原始的風味跟香氣，大概類似紅酒在開瓶後，會先給客人試一小口，搖晃一下聞味一般。

內行的人可以從聞味這個步驟，得知咖啡豆的許多訊息～～

然後將咖啡倒入KINTO的SCS黃銅手沖組與高級黃銅濾杯。

黃銅濾杯的細微孔洞濾網，可使咖啡香氣更加純淨，同時保留了風味的層次與滑順度。

接著就是功力的展現！

手沖咖啡之所以魅力無窮，在於沖泡時間或是水的溫度，甚至沖泡時繞的圈數，都會影響一杯咖啡最後沖泡出的風味。

看著咖啡透過濾紙一滴滴進入杯中的過程，相當療癒啊～～～

使用專業的電子磅秤，務求在沖泡的時間和容量上抓得精準！

一共要沖三次，每一個過程都不能馬虎，咖啡師都必須聚精會神的完成每一個步驟！

沖煮咖啡時陣陣襲來的乾香氣、濕香氣，十分的迷人！

大功告成啦！咖啡師會將咖啡杯中的咖啡，分裝倒入小杯中，一大杯300ml，兩個人分著喝，慢慢啜飲也是相當足夠的！

紅玉紅茶草莓磅蛋糕

品嚐的到紅茶香氣還有莓果風味的手工磅蛋糕，極富口感，甜度適中，極為適合搭配手沖咖啡。

與知名的甜點品牌「穿石」合作的手作季節草莓蛋糕，也是必吃！

鮮奶油極為細緻，絲毫不感覺到負擔，海綿蛋糕本身綿密鬆香，搭配莓果醬和新鮮草莓，再佐上一杯帶著微酸的手沖咖啡，這樣幸福的午後，夫復何求～～～

森林藝遊雙人午茶組

超豐富創意的下午茶組合，兩個人吃恰恰好，像包子爸這樣帶著兩個孩子，這樣的份量也很足夠，大人喝咖啡配點磅蛋糕，小朋友開心吃漢堡配小點心～～

主廚特製，手工的磅蛋糕吃起來口感鬆軟中帶著紮實，尤其不會過於甜膩這點包子爸很愛，沾些盤內附上的鮮奶油更提味～～

熟悉的兔子吐司，搭配地瓜泥製成的小南瓜，每一層都是色彩鮮艷而且創意十足！

不得不說，包子爸的最愛就是這一層的迷你漢堡～～

別看這漢堡不大，麻雀雖小，五臟俱全～～口味可是一等一！

首先，牛肉漢堡排肉汁滿溢，起司香濃，搭配生菜、蕃茄片，夾著口感飽滿的漢堡麵包一口咬下，真心好吃！

超吸睛的兔子果醬三明治，每次一上桌，都被我們家小女兒給搶去吃～～～哈哈！

超可愛的金桔蝸牛，上面的殼可是好吃的煙燻鮭魚捲！相當有創意～～～

下午來陽明山走走，來豆留森林喝手沖咖啡，這邊東西好吃，咖啡也講究，而且好玩好拍，「豆留森林 CAMA COFFEE ROASTERS」絕對是個相當適合帶小朋友來放電的優質空間～～～

原文自 寒武紀

包子爸の食尚攝影手札