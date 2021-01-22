東區超夯生吐司！韓系抹醬吐司、蛋沙拉吐司　聯名款生吐司IG強勢洗版中

掀起一波熱潮的「生吐司」，已經讓許多網美都變成吐司控，下午茶拍照打卡一定要有一個厚片土司、或者手撕吐司，搭配繽紛色彩的果醬組合，滿足相機先食的需求。其中，台灣品牌niko bakery日香高級吐司專門店，甚至創下開幕前就在排隊預購的盛況，這次他們更與東區複合式空間「SMUDGEstore Taipei」聯名，打造全新限定版網美生吐司。

日香高級吐司專門店，特別以天然酵母發酵，加入台灣龍眼蜜，打造鬆軟、綿密的「美肌生吐司」，而「SMUDGEstore Taipei」則是由精品咖啡Miracle Coffee、以及服飾品牌SMG共同打造的複合式空間，打造最時尚的下午茶享受。這次日香、以及SMUDGEstore Taipei特別攜手，推出兩款期間限定的吐司餐點，打造新一波「東區網美生吐司」話題。

其中，用超人氣的日香生吐司、搭配Miracle Coffee自製的獨家抹醬，打造出兼具視覺與味覺的「藍莓瑞可達」，讓人同時品嚐到藍莓茉莉茶醬、以及配瑞可達起司的雙重享受。如果偏好輕食的話，也有清爽的「奇蹟蛋沙拉」可供選擇。店家表示，目前兩款聯名吐司，每天14:00-18:00限定在Miracle Coffee X SMG 窗口販售，挑戰東區最夯IG打卡下午茶首選。

《原文自WalkerLand》