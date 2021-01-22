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東區超夯生吐司！韓系抹醬吐司、蛋沙拉吐司　聯名款生吐司IG強勢洗版中

▲東區超夯生吐司！韓系抹醬吐司、蛋沙拉吐司，聯名款生吐司IG強勢洗版中。（圖／WalkerLand）
文 : WalkerLand窩客島

掀起一波熱潮的「生吐司」，已經讓許多網美都變成吐司控，下午茶拍照打卡一定要有一個厚片土司、或者手撕吐司，搭配繽紛色彩的果醬組合，滿足相機先食的需求。其中，台灣品牌niko bakery日香高級吐司專門店，甚至創下開幕前就在排隊預購的盛況，這次他們更與東區複合式空間「SMUDGEstore Taipei」聯名，打造全新限定版網美生吐司。

▲台灣品牌niko bakery日香高級吐司專門店，這次與東區複合式空間「SMUDGEstore Taipei」聯名，打造全新限定版網美生吐司。（圖／WalkerLand）
▲日香高級吐司專門店，特別以天然酵母發酵，加入台灣龍眼蜜，打造鬆軟、綿密的「美肌生吐司」。（圖／WalkerLand）

日香高級吐司專門店，特別以天然酵母發酵，加入台灣龍眼蜜，打造鬆軟、綿密的「美肌生吐司」，而「SMUDGEstore Taipei」則是由精品咖啡Miracle Coffee、以及服飾品牌SMG共同打造的複合式空間，打造最時尚的下午茶享受。這次日香、以及SMUDGEstore Taipei特別攜手，推出兩款期間限定的吐司餐點，打造新一波「東區網美生吐司」話題。

▲「SMUDGEstore Taipei」則是由精品咖啡Miracle Coffee、以及服飾品牌SMG共同打造的複合式空間。（圖／WalkerLand）
▲超人氣的日香生吐司、搭配Miracle Coffee自製的獨家抹醬，打造出兼具視覺與味覺的「藍莓瑞可達」。（圖／WalkerLand）

其中，用超人氣的日香生吐司、搭配Miracle Coffee自製的獨家抹醬，打造出兼具視覺與味覺的「藍莓瑞可達」，讓人同時品嚐到藍莓茉莉茶醬、以及配瑞可達起司的雙重享受。如果偏好輕食的話，也有清爽的「奇蹟蛋沙拉」可供選擇。店家表示，目前兩款聯名吐司，每天14:00-18:00限定在Miracle Coffee X SMG 窗口販售，挑戰東區最夯IG打卡下午茶首選。

▲偏好輕食的話，也有清爽的「奇蹟蛋沙拉」可供選擇。（圖／WalkerLand）
▲目前兩款聯名吐司，每天14:00-18:00限定在Miracle Coffee X SMG 窗口販售。（圖／WalkerLand）

 

《原文自WalkerLand

Tags : 抹醬東區生吐司蛋沙拉超夯韓系

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