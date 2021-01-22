東區居酒屋推薦：時尚新潮「串燒Bar」！主打日本調酒地圖＋高水準烤物　下班微醺放鬆新去處

這次要來推薦一間很讚的東區居酒屋「新串」，前陣子從IG看見網紅打卡便愛不釋手，火速網路訂位吃一波啦。

結合居酒屋與酒吧兩種餐飲風格，打造出時尚新潮的日式串燒店「新串」，除了能吃到水準之上的烤串，還能喝到來自日本各州的創意調酒，店內的設計氛圍、菜單的巧心獨具，無一不讓人愛上，從細節處就能看出店家的用心。

先來看看新串的菜單，主要是串燒（雞羊豬牛）、開胃菜、海鮮、炸物、煮物、炒物通通都有，雖然種類不算太多，但居酒屋經典菜品都有，也算很夠吃囉！

此外，酒單也令人期待，基本款的清酒、燒酌、金賓、沙瓦都有，最特別的是店家還設計一張日本調酒藏寶圖，上頭畫出完整日本地圖，以及符合各地特色的創意調酒。

阿東和友人一共點了京都、名古屋、仙台和佐賀共4杯酒，每種調酒均結合當地元素，酸甜濃淡恰到好處，不過重的酒感讓人感到很舒服，一杯接一杯（哈哈）

如果不知道該怎麼選擇，可以依照左上方的「酒單方位圖例」來選擇自己喜歡的調酒。

京都：清酒、苦艾酒、柚子

名古屋：伏特加、紅豆、奶油、麻糬

仙台：琴酒、蘋果、萊姆、蒔蘿

佐賀：梅酒、海鹽、通寧水

我們抵達時店內幾乎全滿，阿東不太好意思拍照，只好隨便拍一張空桌（嗚嗚）

店內座位不少，除了適合多人聚餐的雙人、四人、六人桌椅外，內間還有以吊簾隔出來的半獨立包廂，另外也有吧檯旁的吧檯桌可坐。

山葵章魚

來點開胃小菜墊墊胃，這道山葵章魚是日本居酒屋的經典下酒菜，新鮮的生鮮章魚搭配淡淡嗆辣的芥末，以及清甜爽口的洋蔥絲，吃得出章魚的Q彈和洋蔥的爽脆，每一口都清爽無負擔。

厚切蔥鹽牛舌

要是沒說這是牛舌，阿東還以為自己點了牛小排呢！牛舌也太厚了吧～～～

脆口彈牙的牛舌烤出香氣四溢的油汁，一口原味一口蔥鹽雙重享受，好吃好吃

柚香松阪豬

松阪豬真是本東心目中的最愛，彈牙脆口的豬頸肉搭配酸甜的味噌柚子醬，鹹味中帶點略略酸甜，口感豐富真是好吃極了！

焦糖雞肉串

本來阿東烤串是不愛雞肉的，就怕雞肉烤得乾柴，但這個焦糖雞肉串完全正中本東的心，雞肉軟嫩多汁，搭配炙燒後散發甜香的焦糖層，真的讓人一口接一口。

松阪豬炒水蓮

本來炒水蓮就是居酒屋必點的人氣佳肴，更是本東的心頭好，新串的松阪豬水蓮還加入辣椒一起拌炒，水蓮與松阪豬的爽脆，搭配微微的辣，還有增加香氣的柴魚片，突然很想配飯吃哈哈。

明太子山藥

到居酒屋要是沒有吃上一口明太子山藥等於白來啦！明太子濃郁不死鹹，更令人驚豔的是山藥，本身黏度沒有那麼重，有點像馬鈴薯的脆口，可以吃吃看唷！

京都／神隱嵐山竹林的少女千尋

無法出國的現在，就靠酒精來環遊日本吧！第一站來到京都，說起京都就會想嵐山竹林小徑、熱清酒和穿著華美和服搖曳生姿的藝妓。

加入清酒、苦艾酒和柚子的京都，像一道吹過竹林間的清風，清爽宜人又閒逸。

名古屋／果醬爺爺的香噴噴紅豆餡

剛開始看到酒名介紹完全好奇心萌發，伏特加、紅豆、奶油加麻糬的調酒是什麼味道啊，太瘋狂了吧？？

送上桌忍不住笑出來，這也太可愛了吧！雖然加入伏特加，但酒感不重，有種紅豆牛奶冰溶化後的糖水味，說不上好喝，但也不會很詭異，是吃過紅豆冰的你我都可以想像的味道。

佐賀／孤獨的海苔君

加入梅酒、海鹽和通寧水的佐賀調酒，通寧水淡淡的苦味配上海鹽和甜梅酒，調和的很協調，是很清爽的一款日式氣泡調酒。

好久沒吃元本山海苔的我們倒是吃得挺開心的哈哈

仙台／巨大枝豆森林

最後一杯也是阿東最喜歡的調酒，加入琴酒、蘋果、蒔蘿和萊姆，第一口會有疑惑的味道，很像草本植物的感覺，慢慢的會感受到它的醇厚與和諧感，每一口都很飽滿立體，有種光著腳在森林奔跑，踏著滿地的綠地毯一樣輕盈自在，無論酸甜都恰到好處，非常好喝推爆！

這趟新串朝聖之旅果然令人滿意，無論是高水準的烤物，或是創意十足的調酒都很值得再三回味，下次再來把剩下的地區喝光光，順便點一盤這次吃不下的烏龍麵吧，希望大家會喜歡囉！

原文自 阿東的東食西遊 Vida Cómoda

阿東的YT頻道