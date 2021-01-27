捷運忠孝敦化站｜東區最夯韓國熟成烤五花肉！韓式小菜、通心粉吃到飽

前幾天，饕客朋友說搶先預定到了這家東區最夯的韓式烤肉店「料韓男2號店」就在明曜百貨後面，東區216巷，店面不大，東西是真的好吃，肉只有三種可以選擇：熟成五花肉、熟成梅花豬、松阪豬，小菜吃到飽，價格也還蠻OK，超級厚切的烤豬五花肉很對我的味！店內生意非常非常好，幾乎無時無刻都在客滿，每桌限定用餐90分鐘，時間到若是後面還有訂位真的會趕人的那種，可以說是包子爸近期吃到過最好吃也最狂的韓式烤肉店啦～～

很簡約的裝潢質感，不花俏，感覺就是很正宗的烤肉店～～

地板有點點油，桌子沒有固定還會稍微滑動的感覺，環境算OK，氣氛也很熱絡。

只有賣三種肉，每一種都是招牌，內行的點「熟成五花肉」就對啦！

小菜吃到飽，由客人DIY自取，值得一提的是他們的通心粉也是吃到飽，蠻好吃的！

醬料也是自己DIY，麻油、蒜片、蔥花、海鹽自行搭配，包子爸覺得他們家用的韓國麻油香氣特別棒！大推～～

來吃韓國烤肉一定要喝「燒啤」！

酒量不夠好千萬要小心，這真的很容易醉～～～哈哈！

一開始我們各點了一種肉，注意看！這家的豬肉真的很大塊，而且真心切得很厚，也就是說，口感更佳！

韓國烘蛋必吃，軟嫩的口感搭配滿滿的麻油香真心太經典～～

大醬湯不會辣，料蠻多的，喝了太多杯燒啤，記得一定要點來醒酒！哈！

老實說，他們家的煎餅我沒有很愛，有點類似台灣的煎蔥油餅，走得是薄脆風格，但沒什麼太多料，就還OK這樣⋯

全程桌邊服務，烤肉達人親自幫忙烤！

因為厚切的豬肉比較難熟，一片厚切豬五花應該要花上差不多20分鐘來烤，烤到這樣金黃脆口最對味！

老實說，我覺得他們家的烤肉真的有比較好吃，但也很難說出到底有沒有感覺到「熟成」的滋味，也許因為當天跟友人喝的太嗨，囫圇吞棗，但當天的確是吃的非常開心，覺得烤肉很美味無誤！哈哈！

韓式的拌飯，當天最後喝醉加點的料理，印象有點模糊，感覺有些普通，建議點白飯來搭配烤肉就很過癮了～～

原文自 寒武紀

包子爸の食尚攝影手札