重現台日經典回憶！迷你版豪大大雞排攤、解憂雜貨店　超過60件「微縮場景」還原你我生活日常

如果說田中達也的微型展是腦洞大開的奇幻世界，那麼山田卓司和鄭鴻展的「微縮人生特展」就是能讓你捲入回憶漩渦的生活縮影。

由台日微縮模型大師鄭鴻展及山田卓司聯手展出的「微縮人生特展」，去年底在華山1914文創園區登場，總共展出超過60件匠心入魂的微縮作品，除了熟悉的場景讓人有共鳴，精雕細琢的藝術更讓你目不轉睛。這次特別邀請日本《電視冠軍》微縮「情景王」山田卓司「空中連線」，與台灣「微縮王」鄭鴻展一同分享創作過程，讓我們回到台日懷舊時代，一起來看看這些驚奇的藝術品吧～

因疫情關係，山田卓司不斷強調無法親自到台灣參展讓他「非常殘念」，對於台灣美食念念不忘的他，把思念化為創作，製作出等比微縮版的「豪大大雞排」攤位，連油鍋裡的炸雞排都惟妙惟肖，各個細節都掌握到位，讓人嘖嘖稱奇，他也笑稱在無法出國的當下，只好靠著作品來想念美味的雞排。除此之外，會被稱作「情境王」即是因為他認為故事的呈現非常重要，一件作品的靈魂便在於是否能激盪出人們心中的感觸，因此在他的每件作品中，情境的營造都相當細膩。

與山田卓司不同，鄭鴻展擅長利用日常生活可見的廢棄材料，以細膩的手工呈現出懷舊感，創作出縮小版的「使用痕跡」，自然的舊化感連山田卓司都相當佩服，這次鄭鴻展展出多件台灣與日本兩地的懷舊風情，復古的街道招牌、路邊公車站、斑駁牆面上的春聯，以及當年在日本留學時的老房印象，每一作品都可以激起陣陣回憶浪花。

展場分為多個區域，包括「宅男的房間」、「真實與再現」、「共通的記憶」、「昭和風情畫」和「模型奇想集」等，其中「宅男的房間」是大師們回顧童年的自嘲，作品還原小時候在房間裡對模型的好奇與熱情，可說是夢想的起點。而「共通的記憶」與「昭和風情畫」呈現台灣與日本日常生活場景，是最能讓人共感的展區。「模型奇想集」則是兩位大師搭配模型二創而成的創意作品，在這裡可以看到經典角色「哥吉拉」、「皮卡丘」等，更還原了宮崎駿動畫場景，藉由微縮模型也能讓人身歷虛擬世界！此外，主辦單位特別攜手李佳穎、温貞菱、光良、持修、HOWHOW等人以3D列印個人模型，藏身在展區內，來到這參觀不妨也關注一下這個巧妙的小彩蛋！

山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展

期間：12月26日～2021年4月5日

時間：10:00-18:00；17:30 最後入場

地點：華山1914文創園區 東2D館