▲一個人也可以爽吃燒肉！內湖CP值超高「單人燒肉居酒屋」推薦。（圖／寒武紀）

一個人也可以爽吃燒肉！內湖CP值超高「單人燒肉居酒屋」推薦

有點年紀的內湖人一定知道「天酥陀」這個品牌，多年前曾經在康寧路跟成功路交叉口旁的鐵皮屋開了一間小小的居酒屋，因為氣氛不錯，加上料理好吃價格平實，在內湖還小有名氣！前些日子，發現天酥陀不見了！還以為歇業了，結果某天在逛湖光市場的時候，看到在康寧路一段跟成功路的路口附近，立起了熟悉的天酥陀小燈籠，原來現在他們轉型成燒肉居酒屋，名為「天酥陀 燒肉一騎」，就開在離舊址不遠的民宅二樓～～提供以套餐或是單點為主，相當本格派，即使一個人去也能爽吃燒肉的店，價格還是一貫的平價，CP值頗高，推薦給大家！

「天酥陀 燒肉一騎」感覺就是一間非常日系很有個性的小店～

店內全都是這樣緊臨著吧台繞一圈的座位，幾乎都是個人座位，一人一爐，少數有2人座位，但店內完全沒有常見的餐桌和面對面的那類餐廳座席。

使用很日系的瓦斯烤肉爐，一個人也可以爽吃燒肉！

店內菜單，基本上第一次來可以像包子爸一樣選擇套餐，點套餐會附送兩樣小菜，還有一碗白飯，價格非常划算！

套餐的概念就是能品嚐到三種肉的搭配，依照份量有兩種價格。

包子爸超愛的沖繩 ORION 生啤酒！

大杯居然只賣130元，老闆佛心啊～～～東區這樣大杯可以賣到180元了～天酥陀可謂佛心價！

而且老闆對於生啤酒相當執著，店內除了賣 Orion之外，還有賣頂級三得利生啤，老闆絕對是愛喝生啤的老司機，這兩款生啤酒都是居酒屋賣相當好的口味～～

店內提供的燒肉沾醬是蒜香燒肉醬，不是常見的味噌燒肉醬汁，還另外提供有芥末椒鹽、七味粉、黑芝麻鹽，想怎麼吃，自由搭配！

套餐附送的小菜還有白飯，小菜包子爸特別喜歡他們的韓式泡菜，拿來就著燒肉吃或是配飯都很適合。

牛板腱 / 牛五花 / 雞腿肉 240g

松阪豬 / 豬五花 / 雞腿肉 240g

牛板腱 / 牛舌 / 松阪豬 240g

自己DIY烤肉，吃的速度完全由自己掌控，熟度同樣也是，自己烤也可以烤得很開心～～

值得一提，天酥陀的牛舌切的夠厚，而且很大片，吃起來相當過癮多汁！

一邊暢飲生啤酒，一邊大快朵頤吃燒肉，大口扒著白飯，本格派燒肉就是要跟它直球對決！

包子爸の美食評鑑報告：

老實說，天酥陀的燒肉稱不上超級好吃，但主打氣氛不錯，非常有日本巷弄隱藏版居酒屋的氛圍，他們的燒肉價格不貴，份量也不少，食量大一點的朋友一個人均消500-700搭配白飯應該也可以吃的蠻飽！直覺上感覺有點類似套餐（丼飯）性質的燒肉，不走精緻路線，直球對決，讓人吃飽不吃巧的定位，喜歡喝兩杯的男子漢兄弟們應該會蠻喜歡天酥陀，有酒有肉，還有什麼搞不定呢？

美味度：75分 回訪率：80% 推薦度：4（滿分5）

原文自 寒武紀

包子爸の食尚攝影手札