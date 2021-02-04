炸雞翅啃起來！「韓式、椒麻、起司咖哩、九層塔蒜味」　超過50種組合、100支雞翅全口味曝光

炸雞控準備好啃雞翅了！不斷創造話題的台灣老字號速食品牌「頂呱呱」，睽違四十多年首度自創全新品牌，以「炸雞翅」為主打推出「Wings Workshop! 雞翅食研所」，10種口味、4款沾醬依個人喜好組合搭配，讓炸雞控選擇障礙大發作。一號店於2/3強勢進軍中山林森北路，用最不一樣的炸雞翅專賣店讓愛啃雞翅的你吃到爽。

為了和坊間炸雞店、速食店有雞腿、雞翅、雞胸的桶裝炸雞桶做區隔，特別選擇「雞翅」作為主角，設計10個等級的辣度的炸雞翅口味，有地獄水牛城、椒香麻辣、韓式辣味洋釀、帝國水牛城、甜辛哇沙比、起司咖哩、檸檬胡椒、蒜味醬油、日式碳烤、經典原味。在炸粉部分也特別針對沾醬、撒粉兩種類別炸雞翅做調整，讓你不論是選哪一款口味都忍不住狂舔手手。

除了炸雞翅本身可以選擇口味之外，還另外調配「田園醬、黃芥末醬、番茄醬、是拉差醬」四款沾醬，讓人自由混搭出不同風味。份量部分則是有一人獨享的「6支、8支、10支」，以及開趴必備的「20支、30支、50支、100支」，用最浮誇的100支炸雞翅讓你啃到嘴痠、手痠也不想停。

店內除了主餐炸雞翅之外，還可以加價89元升級為「任選一款副餐+功夫綠茶一杯」套餐，副餐部分端出「薯球、細切地瓜薯條、高麗菜沙拉、薯泥」，最推薦是在加價淋上超罪惡的起司淋醬，是起司控會受不了的美味。加價119元則是飲料升級為巧達濃湯。也可以單點「花椰菜、蘑菇、杏鮑菇」等炸物。

飲料吧部分則是和美國功夫茶合作，除了有經典款「功夫綠茶、檸檬綠茶、蜂蜜綠茶、蜂蜜檸檬」之外，也同步美國、搶先全台門市推出「泰式檸檬茶、泰式奶茶」兩款新手搖飲，就是要讓最特別的混搭吃法，讓你一口炸雞翅、一口泰奶。

Wings Workshop 雞翅食研所

雞翅口味：地獄水牛城、椒香麻辣、韓式辣味洋釀、帝國水牛城、甜辛哇沙比、起司咖哩、檸檬胡椒、蒜味醬油、日式碳烤、經典原味

沾醬：田園醬、黃芥末醬、番茄醬、是拉差醬

份量選擇

個人餐：6支、8支、10支。

派對聚餐：20、30、50、100支。(一盒10隻雞翅裝)

《原文自WalkerLand》