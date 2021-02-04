踏入蜀山客棧！老師傅煉製的「正宗重慶老火鍋」！滿足「辣鮮香麻」4種味蕾享受

歡迎光臨蜀山客棧！又到了吃麻辣鍋的幸福時刻，東華川府重慶老火鍋台北忠孝店將店面打造成懷舊客棧，有別於一般麻辣鍋，東華川府販售正宗的重慶老火鍋，由重慶老師傅獨家煉製的濃厚湯底，重現經典滋味，每一口都是「辣鮮香麻」的多重感受，讓人一吃就上癮，麻辣鍋控與嗜辣者必訪。

東華川府重慶老火鍋 台北忠孝店/蜀山客棧概念店

繼上次造訪東華川府重慶老火鍋的板橋店，跟好友們念念不忘著老火鍋的濃厚滋味，隨著天氣漸冷，今年的冬季特別寒，需要來些熱騰騰的鍋物暖心暖身子，這回原班人馬，來到東華川府重慶老火鍋的台北忠孝店，這是蜀山客棧概念店，以古代客棧作為靈感，打造出古色古香的用餐空間，我們一秒穿梭至古裝劇場景，換上長袍馬褂，感受不一樣的東華川府。

東華川府重慶老火鍋「台北忠孝店」位在捷運忠孝敦化站，步行約五分鐘，地點相當便捷，在明曜百貨後方巷弄，鄰近知名的東區粉圓，以及我之前介紹過的花酒蔵餐酒館。忠孝店的門面相當引人注目，即便擦身而過也絕對不會忽略它。

你們一定吃過麻辣鍋，但正宗的「老火鍋」就不一定嚐過了。老火鍋獨特之處在於，它是經過長年累月下堆疊而成的深厚韻味，那香氣是無法被一般火鍋取代的，也並非一朝一夕就能熬煮而成，概念與老滷汁有些雷同。老火鍋是川味美食的經典之一，突然回憶起幾年前在四川旅行品嚐到的重口味料理，隨便一攤街頭小吃都很對我胃口，嗜辣者必須到四川重慶玩一趟，酸辣粉、串串香與川味火鍋都讓人好留戀。

順道一提，東華川府忠孝店提供免費的古裝讓客人換上，進入客棧身歷其境。

台北的麻辣鍋店多到很猖狂，不過呢，主打道地的重慶老火鍋店倒是沒幾間了，東華川府重慶老火鍋真的是老饕們才會去的。特別邀請重慶的老師傅傳授獨門技術，重現經典的川味老火鍋。

店內空間寬敞舒適，座位挺多的，有一樓及地下室的用餐區域。與板橋店的中式宮廷稍有不同，高掛的紅燈籠瀰漫醉人的氛圍，吃鍋時彷彿也被催眠來到了真正的蜀山客棧，環顧四周藏有諸多細膩的佈置，裝潢與氣氛皆用心地營造著。

地下室有適合多人聚餐的包廂，較有隱蔽性。

華川府重慶老火鍋忠孝店，辣、鮮、香、麻多重滋味的麻辣鍋

何謂正宗的老火鍋？一定要添加「老油」才能算是真正的重慶老火鍋。雖然如此，但湯底一點兒都不會油膩或死鹹，東華川府在老火鍋的靈魂之下做了改良，並克服環境與水土問題，完整呈現出正宗主流的重慶老火鍋風味。

首先，先選擇鍋底，當然少不了經典的重慶鍋底及白鍋湯底，我們挑選「鴛鴦鍋」品嚐兩種口味湯頭（另有九宮格鍋），也是我最推薦的組合唷，紅湯用來涮肉，白鍋煮一些蔬菜、海鮮，與好友們已經養成一種吃鍋的小默契。我覺得，吃火鍋找到合適的夥伴真的很重要呀。

蜀山鴛鴦老火鍋

重慶老火鍋以牛油為基底，其中的老油是精華，不添加任何一滴水。老油會在每一次提煉新鮮鍋底的時候，擷取部分的精華鍋底油，隔絕水氣後小心翼翼保存，直到下一次加入新的炒料，重複此動作一層一層將香氣堆疊上去。

東華川府的鍋底都是由重慶老師傅親自煉製的，湯底蘊含了四川豆瓣、雞心椒、朝天椒、二筋條、燈籠椒、大紅袍與二十幾種的中藥材，經八個小時的炒製，72小時的小火慢熬。因此蘊含深厚的香氣與多重的舌尖感受「辣、鮮、香、麻」。

白湯鍋底使用多種新鮮大骨與12種中藥材煉製，擁有醇厚的風味，味道鮮美，這一鍋讓人想瘋狂灌湯。

綜合菇菜拼盤

包含多種健康蔬菜，選用的食材都相當講究，喜愛吃菇的朋友推薦點這一盤。

棗紅軟軟

第一次品嚐到紅棗的特殊吃法，裏頭竟然包著麻糬，口感又Q又脆，很中國味的甜品。

椒麻雙肚

好適合當下酒菜，一次品嚐到黑毛肚與蜂巢肚，以椒麻醬汁涼拌，吃起來清爽又開胃，微微的辣度不會太刺激，毛肚口感脆口，是一道超級推薦的涼拌菜色。

秘製現炸酥肉

這道炸酥肉上次在板橋店也有點，我印象很深刻，因為口感介在排骨酥與鹹酥雞之間，它可以直接單吃，或是丟入麻辣鍋裡涮一下，兩種吃法都相當棒。現炸酥肉口感酥脆而肉質嫩口，會越嚼越香。

鮮脆黃喉

表面咕嚕咕嚕的，口感十分上癮，很清爽脆口，它其實是豬心管，完全不用擔心有腥味。搭配麻辣湯底下鍋煮，沾附一些辣度更增添滋味。

黃金圈圈

建議趁熱吃，剛出爐時口感最佳，外皮略為酥脆，內層則是很鬆軟，沾上煉乳多一層風味。

日本生蠔

超級巨大的生蠔，吃起來十分鮮甜，只有海味沒有腥味。

蜀山辣牛肉

整片牛肉沾附了滿滿的辣椒粉，光用肉眼看就覺得十分刺激。其實辣度並不會太難以接受，而是麻大過於辣唷，肉質偏向有嚼勁，滿厚實的。

波士頓活龍蝦

非常新鮮，肉質鮮嫩有彈性，而且十分多汁。

肉山多多（牛）28oz

這份牛肉拼盤包含了「安格斯特級霜降牛」、「客棧肥牛」。

霜降牛口感無敵鮮嫩，嫩口多汁，彈嫩彈嫩的。而肥牛部分則有較多的油花。

日本A5和牛

超逼人的A5和牛，相當大片厚實，讓人好捨不得入口。差不多涮個幾秒鐘即可，那口感細緻與油花分布均勻的和牛，入口後隨著咀嚼肉香四溢，漸而入口即化，肉質鮮嫩充滿彈性。

搭上老火鍋麻辣湯底，吸附濃厚的鮮香麻湯汁，簡直是頂級的享受。

伊比利黑豬

肉質鮮美嫩口，口感充滿嚼勁。

白木耳紅棗露

相當清爽又沁涼的飲品，添入脆口的白木耳與紅棗，正好能緩和吃完麻辣鍋的火氣，為這頓澎湃大餐做一個完美結尾。

第二次朝聖東華川府重慶老火鍋，在台北忠孝店仍吃得無比滿足，與板橋店擁有不同的用餐氛圍，餐點與服務方面一樣在水準上。正宗的重慶老火鍋，濃厚而不膩的湯頭，不論涮肉或煮蔬菜都滋味一絕，而濃郁大骨的白湯更讓我驚艷，非常推薦選擇蜀山鴛鴦的鍋底，此外，日本A5和牛的口感與鮮美很讓人難忘，若預算有限，食肉者可以優先選擇「肉山多多」拼盤能嚐到更為豐富的肉品，一間新型態的麻辣鍋東華川府重慶老火鍋推薦給各位看官們。

原文自《莓姬貝利食事旅行》

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