上班族喝一杯！不限時咖啡店進軍信義區　讓你瘋狂舔杯的「焦糖海鹽堅果碎片拿鐵」、香濃「肉桂捲」一定要點

每天都必須來一杯咖啡提神的信義區上班族，除了超商、星巴克、cama等連鎖咖啡之外，終於有新的選擇了！一號店以超美的Tiffany店觀、特色咖啡、甜點在士林區打出名聲的「T.ME CAFÉ」，在微風南山的邀請下強勢進軍信義區開設百貨一號店，帶來經典招牌「W1C鍉靡咖啡」和每天不定期推出隱藏版甜點，讓附近上班族早上先來一杯咖啡、下午再來一份甜點補足一整天的元氣。

喝遍各家咖啡的老闆娘說道：「不論是從連鎖還是到獨立咖啡店，只有聽說哪裡有好喝的咖啡，再遠也會衝到現場細細品嚐一番。」也成為現今T.ME CAFÉ店內特色咖啡的靈感來源。為了滿足不同咖啡控的口感需求，提供帶有果香酸甜味的「衣索比亞淺焙豆」，以及濃厚堅果香氣的中淺焙單品咖啡豆「西達摩」，兩款不同風味咖啡豆讓客人任選。

咖啡部分最推薦從「Tequila調酒」作為靈感發想的「W1C鍉靡咖啡」，在杯緣處以焦糖海鹽黏上手打巧克力堅果碎片，讓你入口嚐到鹹香焦糖海鹽、脆口堅果碎片以及咖啡的香。而清爽口感的「通寧咖啡氣泡飲」則是夏天最熱賣的選擇。

店內每天也會推出不同甜點作為搭配，有肉桂捲、司康、美式軟餅乾、檸檬塔等各式各樣甜點，不論是和咖啡、茶還是特調牛奶等飲品都是超夯的下午茶組合。

T.ME CAFÉ

地址： 110台北市信義區松智路17號B1（微風南山）

《原文自WalkerLand》