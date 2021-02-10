▲桃園A5和牛日本料理！精緻無菜單料理、高CP值套餐999元起。（圖／寒武紀）

桃園A5和牛日本料理！精緻無菜單料理、高CP值套餐999元起

這家位於中壢SOGO附近元化路246號的「三嵊亭 肉割烹 和牛料理」企圖心相當大！居然開起了主打「和牛料理」為主的「肉割烹」專賣店！預約制的餐廳，提供各式以和牛為主的日本料理套餐，一樣是搭配季節食材和主廚的創意，套餐最低999元起，可以說是CP值超級無敵高！要知道，和牛肉割烹這樣的精緻料理，在日本或是台灣都是價格相當高昂的，而且對於食材料理的要求非常高，在中壢這間「三嵊亭」能吃到水準之上的肉割烹料理，可以說真謂饕客之福～～～

這間開幕不久的「三嵊亭 肉割烹 和牛料理」裝潢頗為別緻，從外面的大門進來之後還設計了一座「枯山水」的玄關，造型極為雅緻，很有京都老店的味道。

包子爸一直很喜歡這類以和牛為主題的肉割烹料理～～～今晚的料理，讓我十分期待！

「三嵊亭」的室內裝潢設計也十足和風！全部的座位幾乎都設計在架高的榻榻米之上，客人得先脫鞋才能上桌吃飯。

店內有提供各式清酒、啤酒、紅酒…….各式酒精飲品，有需要可以跟服務人員告知。

包子爸這天不喝酒，特別跟老闆要了兩瓶日本的純果汁，一瓶信州巨峰葡萄擁有100%的果汁含量，另一瓶信州水蜜桃則有99%的果汁含量，相當濃郁甘甜！

一上桌，老闆就開始秀今晚所吃的和牛！

一整塊，油花超漂亮的日本A5和牛，實在太震撼！

「三嵊亭」目前有4種不同價位的套餐：999、1380、1980、2680

包子爸今晚所嚐試的是1380元的中價位套餐！

炸牛蒡片和毛豆是店家桌上招待的兩品小菜，簡單開胃，在正式上菜之前可以先暖身～～哈！

前菜五品：

紫蘇蝦球

日式鹹派

低溫熟成鴨胸

醬油漬鮭魚卵

南蠻醋漬魚

首先南蠻醋漬魚洋溢著鮭魚的油脂和醋香，搭配鮭魚卵十足貴氣～

紫蘇蝦球和日式鹹派吃得出鮮味和美味，最後包子爸覺得最狂的就是貼著金箔的低溫熟成鴨胸，口感Q嫩多汁，有嚼勁！

一開始所上的前菜就頗為精彩！

雖然是冷盤，但絕對吃得出主廚的用心給力～～

雞濃湯

前菜過後師傅上了一碗雞濃湯，滿滿的雞湯精華，熱燙燙的入喉，清理味蕾之餘，也讓胃變得溫暖，準備進入下一個肉割烹的料理階段～～

宮崎和牛握壽司

像包子爸這樣的肉控，完全抵抗不了這和牛握壽司的誘惑！

宮崎A5和牛紐約客部位，拼上海膽、魚子醬、金箔，舍利使用的是更具口感的五穀飯，口感創新，入口即化，油潤鮮香，好好吃啊……..

和牛蛋塔 / 文昌雞頸肉串

第一次吃到和牛蛋塔！

裹著起司還有塔皮的和牛蛋塔，吃起來塔皮爽脆，內餡油潤，品嚐的到一顆一顆口感的和牛肉，濃郁的起司香氣，還蠻特別的！

無論在燒肉裡或是在居酒屋串燒裡都頗受歡迎的「雞頸肉」上桌了，串烤的挺有水準，雞頸肉質一貫的Q中帶脆，醬香濃郁，好

吃！

炭烤和牛排 佐 蒜瓦片

一人一份紐約客牛排，碳烤到外酥內嫩，佐上經典的大蒜片！

這正宗A5宮崎和牛絕對要價不菲，每人大約可以吃到70-80g的份量，說真的非常的過癮！

每一顆骰子和牛都油脂超豐沛，入口會爆漿的程度，油嫩彈牙，喜歡和牛口感的朋友，吃這個真心會好感動～～

鋪底的是炸過得日本昆布，搭配著和牛排一起吃，口感更棒！

炸胡麻料理

很特別的炸物料理，乍看外觀會以為是一顆大蝦球，其實裡面滿滿的餡料～～

豆腐、魚肉、蝦仁、銀杏，外面再淋上濃郁的黑胡麻醬汁，吃起來別有風味！

文昌雞腿料理

台灣的文昌雞腿肉，先浸泡獨門醬汁再入烤爐，品嚐起來非常嫩而且多汁，火候掌握非常棒的一品雞肉料理！

和牛炒飯

老闆看到客人有帶小孩子會主動詢問並且招待一小盤和牛炒飯或是蒸蛋，總之就是非常貼心，除了讓大人吃的飽，小小孩也可以吃得很開心，感謝老闆的招待啦！

石狗公千草燒

一人半尾的石狗公，喜歡吃烤魚的朋友一定很興奮！

肉嫩且厚，搭配主廚特製的千草燒醬汁，頗為鮮美～～

接著要上今晚的高潮料理「和牛壽喜燒」啦！

老闆一樣先拿出我們等等要品嚐的～～招牌頂級A5宮崎和牛，選用上肩的部位～～

和牛壽喜燒

嚴選頂級宮崎和牛上肩的部位，這個部位油花分佈均勻，口感甜嫩，十分適合做壽喜燒使用～～

老闆現切的和牛，一人兩片，每片幾乎都跟臉一樣大，光看就好霸氣過癮！

正宗的日式壽喜燒，先熱鍋煎和牛，逼出和牛的天然油脂，讓鍋內滿溢著和牛的香氣！

在鐵鍋上煎的滋滋作響的和牛肉片，真是有夠香！

搭配和牛壽喜燒一起吃的是招牌的月見醬，蛋黃有經過熟成，沾起來特別濃郁！

像這樣裹著蛋黃醬汁一起吃，一大片和牛，一口飽足的吞下，真心可以體會何謂入口即化！

真心不誇張，這和牛就像是滑入喉嚨一般，絲毫沒有阻礙，越吃越唰嘴～～這種頂級的肉真的太好吃～～

（在許多高檔餐廳，光是單吃一片這種等級的和牛肉，就要價數百元！真的好奢華！）

吃完和牛肉片之後，才開始加入壽喜燒醬汁，準備開鍋啦！

倒入些許湯汁，然後將野菜給堆到鍋中，開始慢慢煨煮～

此時還有一片和牛肉，可以試試看入鍋涮煮的方式品嚐，別有一番不同風味！

煎過和牛的壽喜燒火鍋實在太香，讓入鍋煮的野菜更添香味，好吃！

牛蒡和牛湯

和牛肋條煎到口感酥脆，搭配雞湯基底，還勾上一些芡，讓湯頭更為濃郁～～

這和牛肋條吃起來脆口之餘，口感更飽滿，上面還灑上米香，挺有創意的收尾湯品。

現磨擂茶

手工磨製的擂茶，除了洋溢著客家精神之外，還富含日本味！基底加入了靜岡抹茶粉～～還用上了黑芝麻、白芝麻、松子、花生、綠瓜子仁，喝起來甜香，風味很多層次，主廚還灑上脆口的米香增添口感。

餐後甜點

甜點有兩種，自製的火龍果凍，上面還串著櫻桃和鳳梨～～

另一邊的提拉米蘇也很香濃，這一餐真心很過癮，加上價格實惠，1380可以吃到滿滿的A5和牛，包子爸覺得很超值啊！有機會再

來試試他們更頂級的套餐～～

原文自 寒武紀

包子爸の食尚攝影手札