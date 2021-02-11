▲最潮流的藝廊早午餐！翻玩精品超有風格，最時尚的中山區餐廳推薦。（圖／莓姬貝利食事旅行）

最潮流的藝廊早午餐！翻玩精品超有風格 最時尚的中山區餐廳推薦

中山一帶有新的早午餐登場！MF LIFE是翻玩品牌MF by GCDC的複合式餐飲，並融合藝廊與商品販售，營造一個刺激感官的沈浸式空間，享用MF LIFE早午餐之餘順道看展覽，欣賞MF搞怪的創作。此外，飲品是跟JIATE呷茶合作唷，首創潮流品牌與飲品的異業結合，值得走入巷弄感受一番。

MF LIFE中山，MF by GCDC翻玩品牌複合式早午餐

特別著迷閒晃在中山巷弄間的悠閒，偶爾發現新開的店鋪、咖啡廳，興起的那種雀躍是日常裡的小確幸。在中山北路二段巷子裡進駐一間潮流風格的早午餐MF LIFE，兩層樓的純白店面十分引人注目，這是MF by GCDC的首間複合式餐廳，融合翻玩品牌的商品販售、早午餐與展覽空間，新潮前衛的設計讓人忍不住想一探究竟。

穿越前廊的池子與MF LIFE尖塔狀的拱門，映入眼簾是MF by GCDC琳瑯滿目的品牌周邊區，完全是我的菜，並且沒想像中的高不可攀，稍微觸摸幾樣商品，各式包款大概是兩千多至三千不等，材質滿好的，容量也看似很能裝，如此逗趣富有設計的翻玩概念，讓我差點失心瘋敗下去。大概先物色好感興趣的款式，待明年生日再送一個犒賞自己。

MF by GCDC 是荷蘭阿姆斯特丹的潮流品牌，創作的靈感與商品上的圖案，都是源自各指標性精品品牌、時尚界名人，從中進行轉化與翻玩。你不時能看見LOUIS VUITTON、PRADA、Chanel 的經典元素出現在創作中，並且融入惡趣味，讓人會心一笑。

值得一提是，MF LIFE 複合式店鋪所供應的的飲品，首創與「JIATE 呷茶」合作，除了有機會品飲呷茶的頂級茶飲，更可愛的是，鮮奶茶系列以獨特的玻璃香⽔瓶當作容器，吸睛程度會少女們放聲尖叫，就連個性淡定的我也被擄獲，簡直是看似高貴卻不貴的奢華早午餐時光。

兩層樓建築中還藏有地下室，目前為MF LIFE的藝廊空間，播放的動態投影均是出自MF團隊的創意之手。

享用早午餐之餘，還能小小看展，喜愛拍照的朋友別忘記走到地下室，與逗趣的作品們來點互動。

二樓空間寬敞，還藏了MF版的耶穌最後的晚餐，最深處彷彿是一座充滿神聖光芒的教堂，繽紛細緻的彩繪玻璃窗，仔細一看上頭繪製的仍是MF的風格圖案，無極限的瘋狂置入。

名人一齊進入MF翻玩作品中，與維納斯女神共進早午餐，讓你融入在歐洲的文藝氣息當中。

MF LIFE 菜單

MF LIFE 最時尚的中山早午餐

MF LIFE的餐點，無論是擺盤、配色與餐瓷的選用都有其用心程度。

早午餐系列可以任選一主餐、麵包及蛋料理，客製化套餐的內容，再附上單品茶五選一。

炭香烏龍拿鐵（熱）、芝士滿滿抹茶奶蓋（冰）

冷熱飲杯都給人耳目一新之感，老佛爺跟香奈兒的頂層奶蓋真是太細膩了！前面有提到，茶飲的部分與知名飲料店「呷茶」合作，所以品質不用再另外贅述。炭香烏龍拿鐵，茶香溫順帶有些微炭培味，屬於耐喝型，奶香跟茶香誰也不蓋過誰。芝士滿滿抹茶奶蓋，頂部厚厚一層濃郁奶蓋甜而不膩，口感滑順，分層喝，或是跟抹茶拌一拌後飲用，便是杯香醇濃厚的抹茶鮮奶了。

檸檬雞菲力早午餐

雞肉嫩口帶有檸檬香，清爽而多汁，配上嫩炒九層塔滑蛋、香酥起司法國吐司，份量滿足的。

炙烤松阪豬早午餐

松阪豬脆口，肉質有嚼勁，很合我們胃口。旁邊的蜜糖法式吐司為早午餐加分不少，內層是鬆軟而入口即化的綿密口感，舒芙蕾般的彈嫩，蜜糖香甜而不膩。

特製起司培根雲朵蛋太誘人！把松阪豬沾著半熟的蛋汁吃也別有一番風味。

古馳小山園若竹抹茶堅果蛋糕

蛋糕會附上一瓶香水奶茶，並用歐風的鏡面托盤送上桌，吸睛程度不在話下。

也能在MF LIFE 來場下午茶，點一份蛋糕套組，夢幻感萬分。

珍珠奶茶荷蘭小鬆餅

珍珠夠Q，過關。鬆餅熱熱吃，鬆軟、裡層綿密。

硬幣大小，我完全停不下來，相當刷嘴。

MF LIFE 營業時間滿長的，能夠滿足你的早午餐時光，下午茶小確幸，或是來喝杯跟JIATE 呷茶合作的飲品，更別忘記逛一圈MF by GCDC商品，留意環境中MF搞怪逗趣的品牌創作。

原文自《莓姬貝利食事旅行》

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