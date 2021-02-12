燒肉控吃到飽700有找！日式燒肉火鍋插旗夢時代　近百款食材加碼「日本和牛」讓燒肉控尖叫搶吃

燒肉控找到吃到飽新歡了！不論是吃燒肉、吃火鍋，許多人最在乎的就是「CP值」高低，能夠以實惠價格品嚐到超多元品項的「吃到飽」成為許多燒肉控心目中的第一首選，而這次由高雄知名的泉成集團打造全新燒肉、火鍋吃到飽品牌「男前燒肉」，主打最低價688元就能享用燒肉無限吃到飽，準備挑戰燒肉控的極限。

2/5正式開幕的「男前燒肉」，特別耗資數百萬引進日本原裝進口嚴選烤爐，打造全新的頂級燒肉饗宴，而食材品項的部分，在自助吧的部分將提供88品海鮮、和食無限供應吃到飽，品項包含冷盤、沙拉、和食、咖哩、蔬菜等等，並有哈根達斯、酷聖石、明治，明果冰品和冰心地瓜、和菓子、日式麻糬等選擇能夠無限享用。

價位的部分共分為688元、888元和1088元三種吃到飽選擇，依據價位的不同提供不同肉品選項，其中高CP值的688元吃到飽可以吃得到超過10款雞、豬、鴨、羊等肉品，888則可以享用嚴選熟成雪花牛、羽下牛、霜降牛等更多品項，頂級的1088元則吃得到安格斯無骨牛小排、嚴選牛舌等，並有更多海鮮、生魚片的選項如天使紅蝦、中卷等等吃得到最豐富的燒烤饗宴。

而不論選擇哪一種價位，都將會附上昆布鍋或豚骨鍋湯底，並搭配不同種肉品，一次享用到燒烤、火鍋的美味。此外，針對想要品嚐最頂級肉品的燒肉控，男前燒肉也同步推出「美國、日本和牛」組合，只要以398元就能點購一份，若是消費1088元吃到飽的價位，則可以198元的優惠價格加購一份。

《原文自WalkerLand》